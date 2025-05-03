К Земле приближается советская межпланетная станция - никто точно не знает, где она упадет
Через неделю на Землю вернется фрагмент советского космического аппарата возрастом 53 года, который изначально предназначался для посадки на Венеру, и никто точно не знает, где именно он может упасть, сообщает Live Science.
Зонд "Космос 482", созданный и запущенный СССР в 1972 году, был построен в рамках программы исследования Венеры, целью которой был сбор данных о планете. Однако из-за сбоя в работе верхней ступени ракеты-носителя "Союз", которая выводила аппарат в космос, миссия была сорвана — зонд не достиг необходимой скорости для полета к Венере и вместо этого застрял на эллиптической орбите вокруг Земли.
Теперь, согласно телескопическому анализу, проведенному исследователем космоса и наблюдателем спутников, аппарат неудачной миссии скоро вернется на Землю — примерно 10 мая.
«Так как это спускаемый модуль, предназначенный для прохождения атмосферы Венеры, возможно, он сможет пережить вход в атмосферу Земли и удар о поверхность в целости», — написал в блоге Марко Лангбрук, лектор по вопросам космической обстановки из Технологического университета Делфта (Нидерланды), который предсказал возвращение модуля. «Риски, связанные с этим, не особенно высоки, но и не равны нулю», — добавил Лангбрук.
После неудачного запуска «Космос 482» распался на две части — основной корпус и спускаемый модуль. Основной корпус вернулся в атмосферу Земли через девять лет после запуска — 5 мая 1981 года, а спускаемый модуль остался на орбите, на которой находится уже более 50 лет.
Лангбрук прогнозирует, что когда 495-килограммовый спускаемый модуль длиной 1 метр вернется на Землю, он будет двигаться со скоростью около 242 км/ч. Поэтому он сравнивает риск от его падения с риском падения метеорита. Говоря о том, где может приземлиться обреченный модуль, Лангбрук утверждает, что пока слишком рано делать какие-либо выводы. В то же время в интервью порталу BBC Георгий Тришкин, автор телеграм-канала «Техасский вестник», посвященного космическим пускам, заявил, что
расчеты, которые основываются на параметрах орбиты, указывают, что область падения обломков почти полностью пролегает над сушей, а точнее — над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана, поэтому есть риск попадания в жилые районы.
«Если допустить, что аппарат полностью уцелеет и врежется в землю на рассчитанной скорости в 242 км/ч, то энергия удара составит где-то 1.1-1.2 МДж, что может быть эквивалентным взрыву пары сотен граммов тротила», — сказал он.