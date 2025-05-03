К Земле приближается советская межпланетная станция - никто точно не знает, где она упадет

Лангбрук прогнозирует, что когда 495-килограммовый спускаемый модуль длиной 1 метр вернется на Землю, он будет двигаться со скоростью около 242 км/ч. Поэтому он сравнивает риск от его падения с риском падения метеорита. Говоря о том, где может приземлиться обреченный модуль, Лангбрук утверждает, что пока слишком рано делать какие-либо выводы. В то же время в интервью порталу BBC Георгий Тришкин, автор телеграм-канала «Техасский вестник», посвященного космическим пускам, заявил, что