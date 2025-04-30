Анита Брауна избрана главным редактором LSM с зарплатой не менее 6500 евро
Совет общественных электронных средств массовой информации (СОЭСМИ) в среду избрал главным редактором Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) сроком на пять лет Аниту Брауну, сообщила представитель совета Байба Беате Шлея. Брауна приступит к исполнению обязанностей 1 июня.
СОЭСМИ принял решение после того, как заслушал правление LSM и Брауну. Согласно закону об общественных электронных СМИ и управлении ими, главный редактор общественного СМИ избирается СОЭСМИ на пять лет, а кандидата на должность выдвигает правление общественного СМИ. Главный редактор отвечает за формирование и реализацию редакционной политики и редакционные решения общественного СМИ. В принятии редакционных решений главный редактор независим от правления общественного СМИ.
С вступлением в должность нового главного редактора в LSM будут ликвидированы две прежние должности - главного редактора Латвийского телевидения и главного редактора Латвийского радио.
LSM отмечает, что Брауна имеет большой опыт работы в СМИ - от работы репортера до реализации процессов управления контентом в газете Diena, новостных службах Латвийского телевидения и TV3, а также исполнения обязанностей главного редактора Латвийского радио. Также Брауна была одним из учредителей журнала Ir и создала отдел исследовательской журналистики на Латвийском радио.
За свою работу Брауна получила несколько наград, в том числе в 2020 году премию Латвийской ассоциации журналистов как редактор года.
Брауна заявила, что главная задача LSM в ближайшие годы - сделать все возможное, чтобы защищать демократию и свободу в Латвии. Свободные СМИ являются одним из краеугольных камней демократии, а глобальный контекст - политические и медийные процессы - в настоящее время неблагоприятны и для демократии, и для журналистики. "Учитывая этот контекст, LSM критически важно работать в двух направлениях: во-первых, охватить по возможности более широкую аудиторию, развивая контент в цифровой среде, а во-вторых - сохранить доверие общества путем привлечения внимания тех групп, которые сейчас мало используют контент LSM ", - подчеркнула Брауна.
Зарплата главного редактора LSM составит не менее 6500 евро до уплаты налогов. В целом на этот пост претендовали восемь кандидатов, в третий тур конкурса прошли двое.
В начале апреля 2024 года началось объединение Латвийского радио и Латвийского телевидения, и в результате слияния двух госкомпаний было учреждено LSM, которое начало работу 1 января 2025 года.