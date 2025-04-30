Анита Брауна избрана главным редактором LSM с зарплатой не менее 6500 евро

Брауна заявила, что главная задача LSM в ближайшие годы - сделать все возможное, чтобы защищать демократию и свободу в Латвии. Свободные СМИ являются одним из краеугольных камней демократии, а глобальный контекст - политические и медийные процессы - в настоящее время неблагоприятны и для демократии, и для журналистики. "Учитывая этот контекст, LSM критически важно работать в двух направлениях: во-первых, охватить по возможности более широкую аудиторию, развивая контент в цифровой среде, а во-вторых - сохранить доверие общества путем привлечения внимания тех групп, которые сейчас мало используют контент LSM ", - подчеркнула Брауна.