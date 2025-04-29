"Уши вянут это слушать!" Идею Репше о всеобщем страховании здоровья разнесли в пух и прах
Нидерландская система здравоохранения часто упоминается как одна из лучших в мире, что подтверждается также исследованием аналитического центра Laser. Автор исследования, бывший премьер-министр Эйнарс Репше, считает, что Латвии следовало бы рассмотреть возможность заимствовать эту модель.
Система здравоохранения в Нидерландах основана на страховом принципе, согласно которому каждый житель обязан приобрести полис у одного из частных страховщиков. Страховые компании конкурируют между собой, предлагая один и тот же базовый пакет услуг. Риски уравновешиваются через специальный государственный фонд, а государство оказывает финансовую помощь тем, кто не может позволить себе страховку.
Репше подчеркивает, что квоты и искусственно установленные цены в здравоохранении необходимо забыть: «Их следует запретить, потому что они напоминают Советский Союз, когда цены регулировались, и товары исчезали с полок. То же самое происходит сегодня в системе здравоохранения». Он считает, что страховую систему можно внедрить и при текущем уровне финансирования в Латвии, однако Министерство здравоохранения скептически относится к идее полного заимствования нидерландской модели.
Представитель Министерства здравоохранения Борис Книгинс считает, что «невозможно полностью перенять опыт другой страны», указывая на то, что для поддержки такой модели потребовалось бы значительно больше финансирования.
«Мы поддерживаем реформы, но нам нужно понимать, как их можно реализовать в рамках текущей финансовой ситуации», — добавил он.
Против переноса нидерландской системы выступает также представитель частного сектора Маргерс Цейтманис. Он указывает на то, что «у нас есть и другие примеры, например, Италия, Германия и Австрия, где система здравоохранения работает лучше, чем у нас». Эта система не основана исключительно на частных страховщиках - необходимо учитывать различные аспекты, прежде чем принимать решение.
В соцсети X бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле также критикует предложенную Репше идею. «Уши вянут это слушать, глаза болят это читать. Такая некомпетентность подана с таким пафосом. Господин Репше даже не понимает, что несоответствующие тарифы возникают не потому, что чиновники хотят опускать цены ниже себестоимости, а потому, что правительство и Сейм политически не могут выделить больше денег на здравоохранение. И Репше нечестен».
Тем не менее, если бы политики все же приняли решение внедрить нидерландскую систему в Латвии, страховщики были бы готовы к ее реализации, однако, как отмечает Латвийская ассоциация страховщиков, на то, чтобы система «разогналась», потребуется время.