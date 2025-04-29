"Уши вянут это слушать!" Идею Репше о всеобщем страховании здоровья разнесли в пух и прах

В соцсети X бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле также критикует предложенную Репше идею. «Уши вянут это слушать, глаза болят это читать. Такая некомпетентность подана с таким пафосом. Господин Репше даже не понимает, что несоответствующие тарифы возникают не потому, что чиновники хотят опускать цены ниже себестоимости, а потому, что правительство и Сейм политически не могут выделить больше денег на здравоохранение. И Репше нечестен».