Трамп: согласие России не захватывать всю Украину - это уже "большая уступка"
Тот факт, что Россия не смогла захватить всю Украину, Трамп назвал "большой уступкой". Это заявление подчеркивает его уверенность в скором достижении мирного соглашения и завершении конфликта.
Трамп сделал свои комментарии во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Лидеры двух стран обсуждали вопросы торговли и продолжающейся войны в Украине. Трамп утверждал, что оказывает давление на Россию с целью прекращения войны в Украине. «Мы оказываем большое давление на Россию, и Россия это знает», — сказал Трамп, которого обвиняют в слишком мягком отношении к России в его попытках прекратить войну.
Во время встречи один из репортеров спросил Трампа, какие уступки Россия предложила для содействия мирному соглашению с Киевом.
«Прекращение войны, прекращение захвата всей страны. Это довольно большая уступка», — ответил Трамп. Он также заявил, что уверен в том, что мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время.
Ранее в четверг он опубликовал редкий для него упрек в адрес Путина после того, как Россия в течение нескольких часов наносила ракетные и беспилотные удары по Киеву, убив по меньшей мере 12 человек и ранив 90, что стало самым смертоносным нападением на столицу почти за год. "Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановись! 5000 солдат в неделю умирают, - написал Трамп на своей социальной платформе Truth. - Давайте заключим мирный договор!"