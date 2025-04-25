Трамп: согласие России не захватывать всю Украину - это уже "большая уступка"

Ранее в четверг он опубликовал редкий для него упрек в адрес Путина после того, как Россия в течение нескольких часов наносила ракетные и беспилотные удары по Киеву, убив по меньшей мере 12 человек и ранив 90, что стало самым смертоносным нападением на столицу почти за год. "Я недоволен российскими ударами по Киеву. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановись! 5000 солдат в неделю умирают, - написал Трамп на своей социальной платформе Truth. - Давайте заключим мирный договор!"