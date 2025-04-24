"Владимир, остановись!" Трамп прокомментировал новые убийства украинцев

Трамп постоянно подчеркивает, что хочет положить конец войне в Украине и отмечает, что она ведет к гибели большого числа людей. Однако он крайне редко осуждает Россию за ее агрессивные действия. Представители администрации США заявляют, что воздерживаются от критики в адрес России, чтобы иметь возможность вести с ней диалог о мире.