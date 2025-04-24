"Владимир, остановись!" Трамп прокомментировал новые убийства украинцев
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth прокомментировал российский удар по Киеву с применением ракет и дронов в ночь на 24 апреля, жертвами которого стали не менее 8 человек.
"Я недоволен российскими ударами по Киеву", - написал Трамп. Как сообщает "Радио Свобода", по словам президента США, они были "не нужны" и были предприняты в неподходящее время. "Владимир, остановись!" - пишет далее Трамп, обращаясь, по всей видимости, к президенту России Владимиру Путину. "Давайте заключим соглашение о мире!"
Трамп постоянно подчеркивает, что хочет положить конец войне в Украине и отмечает, что она ведет к гибели большого числа людей. Однако он крайне редко осуждает Россию за ее агрессивные действия. Представители администрации США заявляют, что воздерживаются от критики в адрес России, чтобы иметь возможность вести с ней диалог о мире.
В среду Дональд Трамп выразил недовольство публичными заявлениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев ни при каких обстоятельствах не признает Крым частью Российской Федерации. По мнению Трампа, подобные заявления мешают ходу переговоров.