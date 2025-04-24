Россия ударила по Киеву: погибли девять человек, более 70 получили ранения

Атака пришлась на жилой многоэтажный дом в Святошинском районе, идет разбор завалов. «Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже получили всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия», — рассказал Клименко.