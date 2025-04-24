Россия ударила по Киеву: погибли девять человек, более 70 получили ранения
Ночью 24 апреля из-за российского удара по Киеву погибли девять человек, свыше 70 ранены, сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Атака пришлась на жилой многоэтажный дом в Святошинском районе, идет разбор завалов. «Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже получили всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия», — рассказал Клименко.
По данным городской военной администрации, в ночной атаке на город были задействованы ракеты «Калибр», баллистические ракеты и дроны. Всего ночью в Киеве зафиксировали 45 российских беспилотников. Помимо этого, в городе начались пожары в Голосеевском, Шевченковском и Оболонском районах. Также под российскую атаку попали Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Житомирская области.
Пасхальное перемирие началось 20 апреля и завершилось в полночь. За это время Россия неоднократно нарушила режим тишины, а затем вовсе нанесла массированную атаку по Украине.