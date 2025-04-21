"Завтра будет нас в попу целовать": экс-тренер сборной РФ по хоккею обиделся на Каспара Даугавиньша

Кстати, во время интервью Каспар Даугавиньш ответил и на вопрос, как он относится к достижению Александра Овечкина, установившего рекорд по голам в истории НХЛ, учитывая, что на аватарке в соцсетях у российского хоккеиста рядом изображен президент России Владимир Путин: «Я сразу не хочу смешивать спорт с политикой в данном случае. С точки зрения хоккея я восхищаюсь тем, что такой рекорд был побит на протяжении моей жизни. Мне казалось, что это вообще невозможно, и вряд ли я еще когда-либо увижу, чтобы кто-то побил его рекорд. Конечно, я не поддерживаю политику Путина, но с хоккейной точки зрения я восхищаюсь его достижениями!» - заявил капитан латвийской сборной.