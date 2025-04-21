После пасхального перемирия Россия возобновила авиаудары по Украине

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье обвинил Россию в более чем 2000 нарушениях пасхального перемирия, однако подчеркнул, что в воскресенье на территории Украины не объявлялась воздушная тревога. В связи с этим он предложил продлить перемирие как минимум на 30 дней в отношении ударов по гражданской инфраструктуре с использованием дальнобойного оружия.