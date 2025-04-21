После пасхального перемирия Россия возобновила авиаудары по Украине
Россия возобновила авиаудары на востоке и юге Украины, сообщили в понедельник местные власти, после того как Москва и Киев обвинили друг друга в нарушении пасхального перемирия.
«Российская армия запустила дроны по региону», — написал в Telegram глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Он сообщил, что поврежден один жилой дом, а на одном из пищевых предприятий вспыхнул пожар. Информации о пострадавших нет.
Губернатор Николаевской области Виталий Ким также сообщил о возобновлении российских авиаударов. «Утром 21 апреля, около 4:57, враг атаковал город пока что неустановленными ракетами. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он. Воздушная тревога была объявлена также в Сумской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье обвинил Россию в более чем 2000 нарушениях пасхального перемирия, однако подчеркнул, что в воскресенье на территории Украины не объявлялась воздушная тревога. В связи с этим он предложил продлить перемирие как минимум на 30 дней в отношении ударов по гражданской инфраструктуре с использованием дальнобойного оружия.
Президент России Владимир Путин в субботу неожиданно объявил о введении пасхального перемирия, пообещав приостановить все боевые действия с 18:00 субботы до полуночи понедельника. Украина заявила, что будет соблюдать перемирие, но предупредила, что отреагирует зеркально в случае его нарушения со стороны России.