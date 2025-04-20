В Киеве заявили, что РФ не соблюдает объявленное Путиным прекращение огня
Российские войска не соблюдают объявленное накануне пасхальное перемирие и продолжают атаковать позиции ВСУ. Об этом утром в воскресенье заявил Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, в ночь на воскресенье "на разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений". "Наши воины повсюду отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Украина будет действовать и дальше зеркально", - написал президент Украины
Вечером в субботу ВСУ зафиксировали 387 российских обстрелов и 19 штурмовых действий. "В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине", - отметил Зеленский. Как сообщает DW, он призвал Россию соблюдать перемирие и подтвердил предложение Киева продлить его на 30 дней после Пасхи.