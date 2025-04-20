В Киеве заявили, что РФ не соблюдает объявленное Путиным прекращение огня

Вечером в субботу ВСУ зафиксировали 387 российских обстрелов и 19 штурмовых действий. "В целом по состоянию на утро Пасхи можем утверждать, что российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но иногда не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине", - отметил Зеленский. Как сообщает DW, он призвал Россию соблюдать перемирие и подтвердил предложение Киева продлить его на 30 дней после Пасхи.