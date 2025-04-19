Путин объявил о прекращении огня на 30 часов. В Киеве к этому отнеслись скептически
Президент России Владимир Путин объявил об одностороннем прекращении огня в Украине, которое будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по московскому времени. В Латвии сейчас время совпадает с московским.
Как сообщает BBC, российский президент объявил о прекращении огня во время встречи в Кремле с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. «Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — заявил Владимир Путин и добавил, что Киев более ста раз нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической структуре.
«Пасхальное перемирие покажет, насколько искренней является готовность киевского режима, его желание, да и способности соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса», — заявил Путин.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина скептически. «Что до очередной попытки Путина поиграть с жизнями людей — сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинские ПВО и авиация уже начали работать в защиту. «Шахеды» в нашем небе — это подлинное отношение Путина к Пасхе и к жизням людей», — написал он в Telegram-канале.