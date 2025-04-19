Путин объявил о прекращении огня на 30 часов. В Киеве к этому отнеслись скептически

Как сообщает BBC, российский президент объявил о прекращении огня во время встречи в Кремле с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. «Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — заявил Владимир Путин и добавил, что Киев более ста раз нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической структуре.