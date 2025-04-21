17 боеприпасов и авиабомба в 100 кг: стройку Rail Baltica в Иецаве начали с разминирования
На этой неделе появилась новость о возобновлении строительства железнодорожного проекта Rail Baltica на рижском Центральном вокзале Риги. В других местах ситуация такая же, как и прежде. Проекту хронически не хватает денег, и правительство давно не может принять решение, выделить ли ему дополнительные госсредства, чтобы строители могли использовать уже выделенные европейские деньги, рассказывает Служба новостей Латвийского телевидения.
Совсем скоро должно начаться активное строительство на участке основной железнодорожной трассы в районе Иецавы, который соединит границы Эстонии и Литвы через Латвию. Раньше на территории, где находится строительная площадка, стоял военный госпиталь и здесь хранились боеприпасы. Поэтому перед тем, как начать строительные работы, провели разминирование, сообщает LSM+.
На стройплощадке найдены 17 взрывоопасных предметов — ручные гранаты, артиллерийские снаряды, кассетные боеприпасы и одна 100-килограммовая авиабомба. Малые объекты взрывают тут же, бомбу надо было увезти, поскольку ее взрыв был бы очень мощным.
В то время, когда Латвийское телевидение посетило стройплощадку, там активных строительных работ не было: прежде чем запустить большую технику, нужно убедиться, что окружающая среда безопасна.
Представитель ERB Rail Мик Лусис сообщил, что сейчас начинаются активные земляные работы. «Строится подъездная дорога, привезены временные модули для офиса. […] Может сложиться впечатление, что техники тут мало, но движение растет», — сказал он.
Сейчас для строительства 43-километрового участка в направлении литовской границы доступны 526 млн евро. Примерно на 9 километрах свели лес, и, если смотреть с высоты, здесь начинает вырисовываться контур будущей железной дороги. Но есть одно «но». Для части этого участка ЕС покрывает не все расходы, поэтому государство должно само оплатить стройнадзор, авторский надзор и другие позиции. Для этого нужны 17 миллионов. «Литва и Эстония их утвердила. В Латвии, насколько понимаю, это пока поставлено на паузу», — говорит председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas (предприятия, ответственного за латвийскую часть Rail Baltica) Эрик Дилевс. На общем фоне это мелочь, поскольку денег не хватает и всей оставшейся основной трассе.
Работы возобновились и на Центральном вокзале в Риге. Удалось переделить средства еврофондов, и обновленная станция должна начать принимать пассажиров в 2027 году. Но и здесь есть «но». Пока неизвестно, когда продолжат (и продолжат ли) строительство в направлении Юрмалы, при том , что в Даугаве уже поставлены первые две опоры для нового моста. Идут работы и на станции Rail Baltica возле рижского аэропорта. Для нее также предусмотрено перераспределение средств еврофондов, на это уже получено предварительное согласие. При благоприятном сценарии движение с использованием нынешних электричек между центром Риги и аэропортом может начаться в конце 2028-го.
Рассуждая о сроках, новый министр сообщения Атис Швинка выражает надежду, что хотя бы основная трасса должна быть готова до 2030-го.
«Сейчас это обязательство, которое есть в документах. Мы придерживаемся этого, но определенно каждую работу следует рассматривать как можно быстрее, чтобы мы могли двигаться вперед», — сказал он.
Но все это зависит от того, сколько денег удастся привлечь для проекта из Европы и сколько при необходимости готово выделить правительство.