17 боеприпасов и авиабомба в 100 кг: стройку Rail Baltica в Иецаве начали с разминирования

Работы возобновились и на Центральном вокзале в Риге. Удалось переделить средства еврофондов, и обновленная станция должна начать принимать пассажиров в 2027 году. Но и здесь есть «но». Пока неизвестно, когда продолжат (и продолжат ли) строительство в направлении Юрмалы, при том , что в Даугаве уже поставлены первые две опоры для нового моста. Идут работы и на станции Rail Baltica возле рижского аэропорта. Для нее также предусмотрено перераспределение средств еврофондов, на это уже получено предварительное согласие. При благоприятном сценарии движение с использованием нынешних электричек между центром Риги и аэропортом может начаться в конце 2028-го.