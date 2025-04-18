Не ваше собачье дело! В Юрмале предлагают снова запретить животных на пляжах - сбор подписей уже начался

С октября 2024 года в городе вступили в силу новые правила, разрешающие присутствие с домашними животными на пляжах в несезон — с начала ноября по конец марта. Эти изменения были приняты по инициативе жителей, ранее также собиравших подписи. Сейчас на Manabalss.lv подана инициатива отменить эти поправки и снова ввести полный запрет на пребывание с домашними животными на пляжах Юрмалы в любое время года.