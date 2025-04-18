Не ваше собачье дело! В Юрмале предлагают снова запретить животных на пляжах - сбор подписей уже начался
На платформе инициатив Manabalss.lv начался сбор подписей за восстановление запрета на нахождение с собаками и другими домашними животными на пляжах Юрмалы.
С октября 2024 года в городе вступили в силу новые правила, разрешающие присутствие с домашними животными на пляжах в несезон — с начала ноября по конец марта. Эти изменения были приняты по инициативе жителей, ранее также собиравших подписи. Сейчас на Manabalss.lv подана инициатива отменить эти поправки и снова ввести полный запрет на пребывание с домашними животными на пляжах Юрмалы в любое время года.
Автор инициативы Виталий Катин считает, что нахождение на пляже с животными создает серьезные риски для здоровья и благополучия отдыхающих. По его словам, фекалии собак могут загрязнять песок и воду опасными бактериями и паразитами, вызывая инфекции и заболевания желудочно-кишечного тракта. Он также указывает на возможность аллергий и страха перед собаками у части населения.
В инициативе подчеркивается и вопрос безопасности: собаки могут нанести травмы людям или другим животным в результате бурных игр или агрессивного поведения. "Не все собаки хорошо воспитаны, особенно в присутствии незнакомцев или других животных. Люди на пляже более уязвимы, чем в других условиях. Поведение собак может быть непредсказуемым и представлять риск, особенно для детей", — отмечает автор.
Автор также подчеркивает, что в некоторых местах пляжа обитают дикие птицы и животные, которым собаки могут мешать, приводя к разрушению среды обитания или покиданию гнёзд. Кроме того, он указывает на необходимость дополнительных ресурсов от муниципальной полиции для контроля за животными на пляже. "Внедрение инициативы обеспечит чистоту пляжа, безопасность для людей, снизит нагрузку на муниципальную полицию и поможет вернуть Юрмале статус пляжа с голубым флагом, что важно для привлечения туристов из Европы", — говорится в инициативе.
Чтобы инициатива была рассмотрена Юрмальской думой, необходимо собрать не менее 400 подписей.
Напомним, что в соответствии с действующими поправками в муниципальные правила, с 1 ноября по 31 марта нахождение с собакой на пляжах Юрмалы разрешено. Контроль за выполнением правил осуществляет Муниципальная полиция Юрмалы.