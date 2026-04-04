В Германии мужчин обязали согласовывать выезд из страны
С начала 2026 года все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет в Германии должны получать разрешение от карьерного центра бундесвера, если планируют выезд из страны более чем на три месяца - будь то обучение за границей, работа или длительное путешествие. Это требование вступило в силу в рамках закона о модернизации военной службы. По информации DW, об этом сообщила газета Berliner Zeitung.
В частности, с 1 января 2026 года была принята новая редакция статьи 2 закона о воинской обязанности. Ранее положения статьи 3, регулирующей обязанность получать разрешение на длительное пребывание за границей, применялись только в двух исключительных случаях - при напряженной обстановке или при необходимости обороны. Речь шла либо о ситуации повышенной внешней угрозы, признанной бундестагом или НАТО, либо о фактическом вооруженном нападении на территорию страны. С начала года требование действует и вне этих чрезвычайных ситуаций - то есть в мирное время.
Издание Frankfurter Rundschau обращает внимание, что неясно, как именно новое правило будет реализовано на практике, особенно учитывая, что большинство мужчин младше 45 лет, "вероятно, не знают о существовании этого регламента".
"Основанием и руководящим принципом данного регулирования является создание надежного и информативного военного реестра на случай необходимости", - сказала представитель министерства обороны ФРГ в комментарии для Ippen.Media. По ее словам, государство должно "знать на случай чрезвычайной ситуации, кто может находиться за границей в течение длительного времени".