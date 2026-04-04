В Германии мужчин обязали согласовывать выезд из страны

В частности, с 1 января 2026 года была принята новая редакция статьи 2 закона о воинской обязанности. Ранее положения статьи 3, регулирующей обязанность получать разрешение на длительное пребывание за границей, применялись только в двух исключительных случаях - при напряженной обстановке или при необходимости обороны. Речь шла либо о ситуации повышенной внешней угрозы, признанной бундестагом или НАТО, либо о фактическом вооруженном нападении на территорию страны. С начала года требование действует и вне этих чрезвычайных ситуаций - то есть в мирное время.