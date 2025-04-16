Мой дом - не моя крепость: латвийцы все чаще задумываются о переезде

Если бы в ближайшем будущем пришлось переезжать, то одним из главных стимулов стала бы именно потребность в энергоэффективном жилье, позволяющем сократить повседневные расходы — об этом говорит почти каждый третий латвийский житель (29 %). Этот фактор особенно важен для людей в возрасте от 60 до 74 лет. Энергоэффективное жилье имеет множество преимуществ: оно потребляет меньше энергии, что снижает ежемесячные счета, служит дольше, более экологично, а его рыночная стоимость, скорее всего, будет выше. Желание сменить обстановку и переехать в другой район или регион отмечает каждый четвертый участник опроса.