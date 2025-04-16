Мой дом - не моя крепость: латвийцы все чаще задумываются о переезде
Каждый третий житель Латвии (33 %) готов сменить место жительства в случае изменения своей финансовой ситуации, а каждый четвертый (24 %) — ради смены обстановки, например, переезда из города в сельскую местность, свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком Luminor в марте.
Общий уровень удовлетворенности жителей своим жильем по сравнению с прошлым годом снизился. Существенной причиной смены жилья также является переход на более энергоэффективное жилище, отмечает руководитель направления ипотечного кредитования Luminor Каспар Саусайс.
Если бы в ближайшем будущем пришлось переезжать, то одним из главных стимулов стала бы именно потребность в энергоэффективном жилье, позволяющем сократить повседневные расходы — об этом говорит почти каждый третий латвийский житель (29 %). Этот фактор особенно важен для людей в возрасте от 60 до 74 лет. Энергоэффективное жилье имеет множество преимуществ: оно потребляет меньше энергии, что снижает ежемесячные счета, служит дольше, более экологично, а его рыночная стоимость, скорее всего, будет выше. Желание сменить обстановку и переехать в другой район или регион отмечает каждый четвертый участник опроса.
Не менее значимыми причинами для смены жилья являются смена места работы и необходимость в более просторном жилище — например, в связи с пополнением в семье. Особенно ярко выражено стремление к большему жилью среди жителей в возрасте от 30 до 39 лет — 41 % представителей этой возрастной группы отметили такой мотив.
Эксперты Luminor также отмечают, что молодые семьи чаще выбирают более просторные дома. Так, семьи с детьми и средним уровнем дохода в 2500 евро чаще всего предпочитают частные дома. Однако средняя площадь таких домов со временем сокращается — за последние годы она уменьшилась примерно на 13 квадратных метров, что эквивалентно одной комнате.
В то же время лишь 13 % респондентов указали, что были бы готовы сменить жильк из-за недовольства районом или соседями, а также в случае, если жилье стало бы слишком большим — например, после того как дети переехали.
Тем не менее, согласно результатам опроса, 26 % жителей полностью довольны своим жильем, а 46 % — скорее довольны. Однако по сравнению с опросом Luminor, проведенным в 2024 году, число полностью довольных сократилось. Это может свидетельствовать о растущих требованиях к качеству жилья, изменении экономических условий или других факторах, таких как рост цен на энергоресурсы. Несмотря на это, общий уровень удовлетворенности остается относительно высоким — большинство жителей по-прежнему чувствуют себя в своем жилье скорее или полностью комфортно.