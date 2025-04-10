Латвийский политолог: США движутся к распаду, а Трамп - к диктатуре

Он добавил, что развитие демократии — это бесконечный процесс, который не может быть ограничен одной конкретной формулой. Однако именно сейчас, по его мнению, Соединенные Штаты стоят на пороге критических перемен, которые могут иметь далеко идущие последствия не только для США, но и для всей мировой политики.