Латвийский политолог: США движутся к распаду, а Трамп - к диктатуре
Известный латвийский историк и политолог Карлис Даукштс в эфире передачи TV24 "Nacionālo interešu klubs" выразил серьезную обеспокоенность происходящим в политической жизни США. По его мнению, действия Дональда Трампа, а также общественные и институциональные тенденции в этой стране могут привести к подрыву демократической системы.
Карлис Даукштс начал свою речь с тревожного наблюдения: Дональд Трамп открыто заговорил о возможности третьего президентского срока, что само по себе уже нарушает устоявшиеся демократические нормы в США. «Он больше не исполняет, а скорее — не хочет исполнять решения судебной власти», — отметил Даукштс, подчеркивая, что такой подход разрушает баланс властей и систему сдержек и противовесов, лежащую в основе американской демократии.
Историк также обратил внимание на то, что в американском обществе на фоне возвращения Трампа к власти появилась новая опасная тенденция — страх.
«Люди начинают бояться высказываться, если их мнение может не совпадать с позицией Трампа», — сказал он, сравнивая такую атмосферу с авторитарными режимами.
«Сейчас фактически происходит распад Соединенных Штатов. И одна из важнейших задач Конгресса — не допустить превращения президента в диктатора. Это — основная миссия законодательной власти», — заявил Даукштс, ссылаясь на анализы и мнения американских авторов.
Он добавил, что развитие демократии — это бесконечный процесс, который не может быть ограничен одной конкретной формулой. Однако именно сейчас, по его мнению, Соединенные Штаты стоят на пороге критических перемен, которые могут иметь далеко идущие последствия не только для США, но и для всей мировой политики.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в одной из своих недавних речей Дональд Трамп буквально заявил, что некоторые страны уже "целуют его зад" в попытках избежать пошлин на импорт.