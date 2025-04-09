Трамп хвастается, что некоторые страны уже "целуют его зад" в попытках избежать пошлин
Несколько стран, включая Японию и Южную Корею, во вторник посетили Соединенные Штаты, чтобы найти способы избежать новых импортных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом и вступивших в силу сегодня, 9 апреля.
Во вторник, за день до вступления в силу новых пошлин, президент США и его администрация заявили, что они открыты для переговоров, хотя пока неясно, какие именно предложения могут обеспечить освобождение от пошлин. Позже Дональд Трамп заявил, что страны, в отношении которых США ввели пошлины, уже направляют в Вашингтон переговорщиков, чтобы заключить сделку, сообщает телеканал CNN. «Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно, сэр"», — рассказал Трамп, выступая 8 апреля на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.
Согласно источникам CNN, администрация Трампа призывает другие страны искать креативные решения вне рамок традиционной торговли — например, сотрудничать в борьбе с наркотиками, поддерживать американские компании в сфере искусственного интеллекта, увеличивать закупки американской энергии или помогать в освобождении несправедливо задержанных граждан США.
Пресс-секретарь Белого дома США Каролайн Левит заявила, что телефоны не умолкают — иностранные лидеры и бизнесмены ищут контакты с торговой командой президента. В свою очередь, Трамп заявил, что «поле открыто» — он ждет «индивидуально адаптированных» предложений от каждой страны. Хотя Трамп готов к сделкам, конкретные критерии получения льгот будут отличаться от страны к стране. В некоторых случаях обсуждается сохранение военного присутствия США, помощь в вопросах обороны или возможности гуманитарного сотрудничества.
Сам Трамп активно участвует в процессе, с удовлетворением наблюдая, как лидеры ищут возможность встретиться с ним. «Я называю это индивидуально адаптированными решениями, а не стандартными пакетами», — прокомментировал он возможные сделки примерно с 70 странами.
Пока не ясно, как будут управляться многочисленные параллельные двусторонние сделки, но Дональд Трамп даже допустил, что может привлечь юристов из крупных адвокатских компаний для помощи в формулировке соглашений.