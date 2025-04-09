Трамп хвастается, что некоторые страны уже "целуют его зад" в попытках избежать пошлин

Во вторник, за день до вступления в силу новых пошлин, президент США и его администрация заявили, что они открыты для переговоров, хотя пока неясно, какие именно предложения могут обеспечить освобождение от пошлин. Позже Дональд Трамп заявил, что страны, в отношении которых США ввели пошлины, уже направляют в Вашингтон переговорщиков, чтобы заключить сделку, сообщает телеканал CNN. «Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают от желания заключить сделку: "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все, что угодно, сэр"», — рассказал Трамп, выступая 8 апреля на мероприятии по сбору средств для Национального комитета Республиканской партии.