Минирование вдоль границы Латвии: насколько это реально

Финны могли себе это позволить, потому что Карельский перешеек был малонаселен. В случае с Латвией, если от границы отступить на 70 км, мы попадем уже в Резекне или Гулбене. Превратить территорию восточнее этих городов в единый укрепрайон невозможно – ни по ресурсам, ни юридически, поскольку пришлось бы отчуждать множество частных земель. Вряд ли кто-то из латгальских крестьян согласится отдать свои угодия под минные поля в мирное время. В условиях войны, конечно, такие ограничения снимаются.