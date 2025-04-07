Минирование вдоль границы Латвии: насколько это реально
Латвия движется к выходу из Оттавской конвенции, запрещающей производство и использование противопехотных мин. Означает ли это, что приграничная зона с Россией превратится в смертельно опасное минное поле?
Сразу следует сказать, что получить конкретный ответ о планах по использованию мин невозможно по вполне понятным причинам – это информация с ограниченным доступом. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать из неофициальных бесед с военными и опыта войны в Украине. Попробуем разложить все по полочкам и понять, какие возможны сценарии развития событий.
Мины в мирное время
Главное: с большой долей уверенности можно утверждать, что в мирное время никто не станет массово минировать границу. Причин для этого несколько. Во-первых, нет смысла минировать всю границу – часть ее и так непроходима из-за болот, лесов и зарослей, куда не пролезет даже пехотинец, не говоря уже о технике.
Это значит, что основными зонами для минирования (в первую очередь противотанковыми минами, а противопехотные используются как вспомогательные) станут шоссе, проселочные и лесные дороги, по которым возможно продвижение противника, а также ближайшая к ним местность. Массовое минирование невозможно еще и потому, что за пределами двухкилометровой приграничной зоны дороги активно используют местные жители – до тех пор, пока в стране не объявлено чрезвычайное положение.
Скорее всего, будут созданы лишь некоторые защитные участки с противотанковыми заграждениями и минами в самых критических точках, тогда как остальная территория останется незаминированной. Такой подход диктует и здравый смысл – иначе гибель животных и даже случайные жертвы среди мирного населения стали бы обычным явлением.
Восточную границу не укрепить целиком
Широкомасштабное минирование в мирное время трудно реализовать и по другой причине: если создаём серьезную линию обороны, она должна быть глубоко эшелонирована, то есть уходить далеко вглубь страны. Например, знаменитая финская линия Маннергейма имела глубину 60–70 км и включала пулеметные гнезда, различные заграждения, минные поля (в среднем 400 мин на километр), бетонные укрепления.
Финны могли себе это позволить, потому что Карельский перешеек был малонаселен. В случае с Латвией, если от границы отступить на 70 км, мы попадем уже в Резекне или Гулбене. Превратить территорию восточнее этих городов в единый укрепрайон невозможно – ни по ресурсам, ни юридически, поскольку пришлось бы отчуждать множество частных земель. Вряд ли кто-то из латгальских крестьян согласится отдать свои угодия под минные поля в мирное время. В условиях войны, конечно, такие ограничения снимаются.
Заставить противника задуматься
Тем не менее, несколько минных полей (преимущественно противотанковых) в приграничье все же стоило бы создать – ради сдерживания и пропаганды. Чем яснее будет сигнал России, что у нас есть мины и мы готовы их использовать, тем серьезнее ее генералы отнесутся к потенциальной агрессии. Хотя российские пропагандисты на телевидении смеются над планами Польши и стран Балтии, в Генштабе РФ, скорее всего, не до смеха.
Надо понимать: минное поле – не волшебная палочка, которая остановит врага. Это всего лишь один из элементов обороны. С простым минным полем справиться несложно – сначала его обстреливают артиллерией, детонируя часть мин, затем разминировочные машины расчищают проходы.
Но если поле прикрыто пехотой, артиллерией, авиацией и дронами, задача его преодоления становится крайне сложной – как это показала практика в Украине. Нет причин полагать, что латвийские военные не учитывают этот опыт.
Минирование — дело быстрое
У многих возникает образ саперов, которые вручную зарывают десятки мин, маскируя их травой и ветками. На самом деле это уже устаревший подход. В украинской войне используются куда более современные и быстрые методы. Например, мины можно доставить на место с помощью ракетных или артиллерийских систем: это позволяет заминировать только нужные участки без загрязнения всей территории.
Еще проще – использовать противопехотные мины советского образца «ПОМ-2» и их аналоги. Они размещаются с помощью простого цилиндра (около полуметра длиной), выстреливающего мины на расстояние до 40 метров. Мины автоматически становятся в боевое положение и выбрасывают проволочки-растяжки. При зацеплении происходит взрыв, разбрасывая осколки в радиусе 16 метров. При этом мина может быть запрограммирована на самоуничтожение через несколько дней – например, через 5 суток.
Циничный расчет
Особенно коварны мины типа «ПФМ-1» или «лепесток» – маленькие, пластиковые, почти незаметные, не реагируют на металлодетекторы, но содержащие достаточно взрывчатки, чтобы оторвать ногу. США впервые использовали такие мины во Вьетнаме. Их цель – не убить, а покалечить. Раненого нужно эвакуировать, лечить, обеспечивать протезами – это создает дополнительную нагрузку и деморализует войска. Эти мины также активно используются в Украине и доказали свою эффективность.
Показательно, что в августе 2022 года представитель России в ООН Василий Небензя провел пресс-конференцию, осуждая Украину за использование таких мин... в то время как сама Россия бомбит жилые дома, школы, больницы и убивает гражданских.
Придется производить самим
В Украине мины размещают не только артиллерией и авиацией, но и с помощью дронов. То есть минные поля можно создавать оперативно, «по требованию», а не загодя. При наличии соответствующего оборудования и вооружений минирование нужных участков займет считаные часы – не нужно лопатами копать мины вдоль границы уже сейчас.
Но есть важная проблема: даже если завтра решим заминировать 50-километровую зону вдоль всей границы, сделать это будет невозможно – просто потому, что противопехотных мин нет в наличии. Большинство стран подписали Оттавскую конвенцию и не имеют права производить такие мины. Вариантов закупки немного – большинство производителей изгои: Россия, КНДР, Иран, Куба. Остаются Индия, Пакистан, Китай, Вьетнам, Мьянма, Южная Корея. Возможно, с Южной Кореей можно договориться, но если думаем всерьез о всеобъемлющей защите – стоит самим наладить производство мин. Это не самое сложное вооружение. Если Латвия уже производит патроны и готовится к выпуску артиллерийских снарядов – значит, сможет освоить и мины.
Что такое Оттавская конвенция
Оттавскую конвенцию приняли в 1997 году по инициативе Канады. Первые 122 страны подписали договор о запрете противопехотных мин (сейчас их 164). Латвия присоединилась в 2005 году. Подписанты обязались уничтожить все запасы таких мин и не производить их в будущем. Вне соглашения остались 33 государства. Украина подписала договор, но после начала агрессии России в 2014 году ограничила свое участие и сейчас использует несколько видов мин.
Конвенция касается исключительно «глупых» противопехотных мин, которые работают без участия человека – например, установленных в земле и срабатывающих при наступании, независимо от того, это солдат, грибник или лось. Умные, управляемые мины – не подпадают под запрет.