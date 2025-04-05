SEPLP: полностью запретить русский язык в общественных СМИ невозможно
Невозможно полностью запретить использование какого-либо языка национальных меньшинств в общественных СМИ, заявил в интервью агентству LETA председатель Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Янис Сикснис.
Председатель совета напомнил, что в апреле прошлого года SEPLP принял решение, что с 2026 года объединенное Латвийское общественное медиа (LSM) должно перейти к концептуально новому подходу к созданию контента на языках нацменьшинств в соответствии с Конституцией и Законом об управлении общественными электронными средствами массовой информации, способствуя существованию единого, а не двухобщинного общества.
Сикснис отмечает, что совет поручил правлению LSM до 1 июня разработать среднесрочную стратегию деятельности на период с 2026 по 2029 год. В этой стратегии с 2026 года должно быть введено концептуально новое предложение программ и услуг, обеспечивающее контент на языках нацменьшинств и о нацменьшинствах, их истории и повседневности, а также углубляющее понимание регионов Латвии и способствующее более широкому доступу к культуре.
Как указывает Сикснис, совет подчеркивает, что главная задача общественного медиа — укрепление контента на латышском языке, увеличение его объема, обеспечение высокого качества, внедрение новых, современных форматов и стремление к тому, чтобы аудитория нацменьшинств все больше потребляла контент на латышском языке и участвовала в его создании. Одновременно совет указал, что невозможно полностью запретить использование какого-либо языка нацменьшинств в общественных СМИ, подчеркивает Сикснис.
В разработке концептуально нового предложения SEPLP в качестве приоритета обозначил Латгале как этнически и культурно особенно разнообразный регион, а также как регион, имеющий значение для внешней безопасности страны, отмечает Сикснис. Также в качестве приоритета определены новые форматы общения с обществом на языках нацменьшинств по важным повседневным вопросам, а также в кризисных ситуациях в рамках единого информационного пространства.
Приоритетом названы также пропорциональный подход к использованию языков нацменьшинств в создании контента общественных медиа в рамках единого информационного пространства, расширение доступа к культуре во всех регионах Латвии, интеграция детей и молодежи нацменьшинств в латышское культурное пространство, а также сохранение доли общей аудитории нацменьшинств.
Янис Сикснис подчеркивает, что перед правлением LSM поставлена сложная и ответственная задача — разработать соответствующее предложение, решение по которому примет SEPLP. «Разумеется, при планировании существенных изменений в программах и услугах общественного медиа необходимо учитывать все доступные исследования о привычках потребления медиа в Латвии», — говорит руководитель SEPLP.
LETA уже сообщало, что, согласно результатам исследования, заказанного Национальным советом электронных средств массовой информации (NEPLP) о привычках потребления медиаконтента жителями Латвии, в обществе сохраняется интерес к медиа-контенту на русском языке.
Согласно исследованию, как и в 2023 году, интерес к медиаконтенту, созданному в Латвии на русском языке, в прошлом году выразили немного более трети опрошенных — 36%. В 2023 году таких было 35%.
Среди представителей нацменьшинств интерес к местным русскоязычным медиа выразили почти три четверти респондентов — 72%, что на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее, в 2023 году (66%).
Если рассматривать данные по регионам, особенно высок интерес к латвийскому медиаконтенту на русском языке среди жителей Латгале — 59% опрошенных. В Риге интерес выразили 39% жителей, в Рижском районе — 41%, в Видземе — 23%, в Курземе — 19%, а в Земгале — 25%.
Исследование было проведено компанией SIA Latvijas Fakti в период с сентября по ноябрь 2024 года. В опросе приняли участие 1522 постоянных жителя Латвии в возрасте от 16 лет.