SEPLP: полностью запретить русский язык в общественных СМИ невозможно

Сикснис отмечает, что совет поручил правлению LSM до 1 июня разработать среднесрочную стратегию деятельности на период с 2026 по 2029 год. В этой стратегии с 2026 года должно быть введено концептуально новое предложение программ и услуг, обеспечивающее контент на языках нацменьшинств и о нацменьшинствах, их истории и повседневности, а также углубляющее понимание регионов Латвии и способствующее более широкому доступу к культуре.