Опрос: каждый третий житель Латвии интересуется медиаконтентом на русском языке
В обществе сохраняется интерес к медиаконтенту на русском языке — такие данные приводит исследование, заказанное Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP), посвященное медийным привычкам жителей Латвии.
Согласно исследованию, как и в 2023 году, интерес к медиаконтенту, созданному в Латвии на русском языке, в прошлом году выразили немного более трети опрошенных — 36%. В 2023 году таких было 35%.
Среди представителей нацменьшинств интерес к местным русскоязычным медиа выразили почти три четверти респондентов — 72%, что на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее (66%).
Исследование также показало, что почти треть (31%) жителей Латвии с удовольствием потребляли бы медиаконтент, созданный в Латвии, на английском языке. Особенно высок интерес среди молодежи: в возрастной группе от 16 до 30 лет такую заинтересованность выразили 56% опрошенных.
По регионам наиболее высокий интерес к медиаконтенту на русском языке наблюдается в Латгале — 59% жителей. В Риге интерес выразили 39%, в Рижском районе — 41%, в Видземе — 23%, в Курземе — 19%, в Земгале — 25%.
Опрос был проведен компанией SIA Latvijas Fakti в период с сентября по ноябрь 2024 года. В нем приняли участие 1522 постоянных жителя Латвии в возрасте от 16 лет.