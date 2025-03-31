Глава NEPLP сравнил контент на русском языке в Латвии с порнографией - да, интерес есть, но создавать не нужно
Исследование, заказанное Национальным советом по электронным средствам массовой информации (NEPLP), которое выявило интерес общества к созданному в Латвии медиаконтенту на русском языке, ясно показывает, что необходимо укреплять содержание на латышском языке и прекращать создание контента на русском языке в общественных СМИ, заявил председатель NEPLP Ивар Аболиньш.
«Четко видно, что прежняя политика, направленная на создание контента на русском языке, не принесла никаких результатов, а наоборот – провалилась и только усугубила ситуацию», – отметил Аболиньш. Он подчеркнул, что государственным языком в Латвии является латышский, и у государства не может быть никакого обязательства создавать контент ни на русском, ни на каком-либо другом иностранном языке.
По мнению Аболиньша, для русскоязычного населения длительное время создавалась комфортная и самодостаточная среда, в которой за государственные деньги предоставлялась альтернативная, адаптированная информационная среда на русском языке. «Соответственно, мы видим и результат», – добавил он.
Отвечая на вопрос о том, может ли исследование, заказанное NEPLP, повлиять на политику совета, например, в отношении русского языка на радио и в рекламе, Аболиньш заявил, что аудитория во всем мире охотно потребляет и порнографический контент, но это не означает, что общественные средства должны использоваться для его создания. «Результаты этого исследования показывают, что NEPLP должен быть более настойчивым, а лиц, принимающих решения, следует активнее убеждать в необходимости уменьшения роли русского языка в латвийских СМИ», – считает глава совета.
Кроме того, по мнению Аболиньша, результаты исследования показывают, что следует прекратить создание целых программ на русском языке за счет средств общества, так как «такой подход не приносит абсолютно никаких положительных результатов».
Ранее сообщалось, что согласно исследованию, интерес к медиаконтенту, созданному в Латвии на русском языке, в прошлом году выразили немного более трети опрошенных — 36%. В 2023 году таких было 35%.