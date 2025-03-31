Глава NEPLP сравнил контент на русском языке в Латвии с порнографией - да, интерес есть, но создавать не нужно

Отвечая на вопрос о том, может ли исследование, заказанное NEPLP, повлиять на политику совета, например, в отношении русского языка на радио и в рекламе, Аболиньш заявил, что аудитория во всем мире охотно потребляет и порнографический контент, но это не означает, что общественные средства должны использоваться для его создания. «Результаты этого исследования показывают, что NEPLP должен быть более настойчивым, а лиц, принимающих решения, следует активнее убеждать в необходимости уменьшения роли русского языка в латвийских СМИ», – считает глава совета.