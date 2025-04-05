Может ли опасная кишечная инфекция охватить всю Латвию - мнение специалиста

Как сообщалось ранее, по состоянию на 3 апреля зарегистрированы 58 заболевших, в том числе семь взрослых. В Риге — 27 случаев, в Сигулдском крае — десять, в Адажском крае — восемь, в Цесисском крае и Лиепае — по три, в Саласпилском и Кекавском краях — по два, а в Елгавском, Ропажском и Южнокурземском краях — по одному, согласно данным, предоставленным Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).