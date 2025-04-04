Состояние пятерых детей с острой кишечной инфекцией оценивается как тяжелое

Директор департамента анализа рисков и профилактики ЦПКЗ Юрий Перевощиков заявил, что в настоящее время маловероятно, что заражение кишечной палочкой E.coli произошло вне учебных заведений. Он отметил, что причину заражения могут помочь установить результаты секвенирования, которые позволят сгруппировать случаи заражения. Первоначальные результаты микробиологических исследований могут указывать на несколько вспышек инфекции E.coli, вызванных разными продуктами, но возможна и комбинированная вспышка, когда один продукт заражен разными патогенами.