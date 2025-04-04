Где же произошло заражение кишечной палочкой E.coli? Отвечает эпидемиолог Юрий Перевощиков
В настоящее время маловероятно, что заражение кишечной палочкой E.coli произошло за пределами образовательных учреждений, так как не наблюдается случаев заболевания среди тех, кто не посещал учебные заведения, сообщил директор департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), эпидемиолог Юрий Перевощиков.
Юрий Перевощиков отметил, что определить источник заражения кишечной палочкой (E.coli) могут помочь результаты секвенирования [метод анализа]. Они помогут сгруппировать случаи заражения, разделив данные, полученные в ходе эпидемиологического расследования. Предварительные результаты микробиологических исследований могут указывать на несколько вспышек инфекции E.coli, связанных с разными продуктами, но также возможна и комбинированная вспышка, когда один продукт был загрязнен несколькими патогенами.
Перевощиков также не исключил возможность, что один пищевой продукт мог содержать два возбудителя инфекции. Также в одном учреждении могли распространиться два разных варианта кишечной палочки. В данный момент важно отличать спорадические случаи инфекции от тех, что связаны с текущей вспышкой. Специалист объяснил, что спорадические случаи — это те, что регистрируются регулярно, в среднем четыре-пять случаев в месяц. Сейчас такие случаи также входят в общее число заболевших. Спорадические случаи затрудняют эпидемиологическое расследование, признал Перевощиков.
В основном инфекция у детей протекает в легкой форме, но в отдельных случаях может быть очень тяжелой, отметил специалист.
Основная сложность текущего эпидемиологического расследования заключается в том, что заболевшие — дети. В процесс вовлечены также несколько поставщиков питания, при этом дети не могут точно вспомнить, что именно они ели.
Инкубационный период инфекции кишечной палочки довольно длительный — до десяти дней. Это серьезно затрудняет возможность вспомнить, что ели десять дней назад, особенно если это выясняется у детей, отметил Перевощиков. Поэтому в ходе текущего расследования SPKC проводит опросы родителей.
Аналогичная вспышка инфекции в Латвии в последний раз произошла в 2019 году в Сигулде — тогда заболевших было немного, но течение болезни у зараженных было тяжелым. В ходе эпидемиологического расследования была установлена связь инфекции с определенным приемом пищи и учреждением, однако конкретный продукт питания уже не был доступен для исследования.
Когда похожая вспышка E.coli произошла в Германии в 2011 году, эпидемиологическое расследование длилось около полугода. Перевощиков воздержался от прогнозов по поводу длительности текущего расследования, отметив лишь, что возможны разные сценарии.
Эпидемиолог подчеркнул: чтобы избежать заражения, необходимо тщательно мыть руки под проточной водой, а также как следует промывать под проточной питьевой водой овощи и фрукты, правильно обрабатывать мясо и следовать рекомендациям SPKC. Любому человеку с поносом или рвотой следует воздержаться от участия в приготовлении пищи и помнить, что заражение возможно и при тесном контакте с больным.