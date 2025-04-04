Где же произошло заражение кишечной палочкой E.coli? Отвечает эпидемиолог Юрий Перевощиков

Перевощиков также не исключил возможность, что один пищевой продукт мог содержать два возбудителя инфекции. Также в одном учреждении могли распространиться два разных варианта кишечной палочки. В данный момент важно отличать спорадические случаи инфекции от тех, что связаны с текущей вспышкой. Специалист объяснил, что спорадические случаи — это те, что регистрируются регулярно, в среднем четыре-пять случаев в месяц. Сейчас такие случаи также входят в общее число заболевших. Спорадические случаи затрудняют эпидемиологическое расследование, признал Перевощиков.