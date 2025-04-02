"Они погибли не веселясь на вечеринке, а во время сложных учений": в Литве пройдет церемония прощания с американскими военными

Кроме того, по словам министра, в честь этих военных в Литве следует установить памятные знаки. «Я думаю, что самое важное послание заключается в том, что те солдаты, которые погибли здесь во время службы, — это солдаты, которые готовы защищать Литву. Это значит поблагодарить их за то, что они были здесь, за то, что они погибли не веселясь на вечеринке, а во время сложных учений, поэтому выражение уважения и определенные памятные знаки, я не сомневаюсь, — это приемлемо. Как они могли бы выглядеть, где они могли бы быть, я думаю, мы сможем обсудить это позже», — сказала Шакалене.