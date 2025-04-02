"Они погибли не веселясь на вечеринке, а во время сложных учений": в Литве пройдет церемония прощания с американскими военными
В Литве пройдет церемония прощания с четырьмя американскими военнослужащими, погибшими на полигоне в Пабраде Швенченского района.
По словам министра обороны Довиле Шакалене, место и время прощания в настоящее время согласовываются и будут объявлены в ближайшие часы.
«Сейчас цель — как можно скорее вернуть тела семьям, будут согласовываться варианты транспортировки», — сказала Шакалене в эфире радио LRT в среду.
По ее словам, останки погибших солдат, скорее всего, будут перевезены в США в четверг.
Кроме того, по словам министра, в честь этих военных в Литве следует установить памятные знаки. «Я думаю, что самое важное послание заключается в том, что те солдаты, которые погибли здесь во время службы, — это солдаты, которые готовы защищать Литву. Это значит поблагодарить их за то, что они были здесь, за то, что они погибли не веселясь на вечеринке, а во время сложных учений, поэтому выражение уважения и определенные памятные знаки, я не сомневаюсь, — это приемлемо. Как они могли бы выглядеть, где они могли бы быть, я думаю, мы сможем обсудить это позже», — сказала Шакалене.
Как ранее сообщало агентство BNS, 25 марта во время учений на полигоне Пабраде пропали четверо американских военнослужащих, передвигавшихся в эвакуационном танке M88 Hercules. Поисково-спасательная операция длилась неделю. В нем приняли участие военные, сотрудники учреждений системы внутренних дел и гражданские лица из Литвы, США, Польши и Эстонии. Бронемашину с телами троих солдат подняли из болота в понедельник, 31 марта, а во вторник, 1 апреля, был найден четвертый утонувший солдат.