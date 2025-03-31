В Литве подняли затонувшую американскую бронемашину: начато расследование гибели военных

Как сообщалось, гусеничная спасательная машина M88 Hercules с четырьмя американскими военными на борту пропала в минувший вторник во время учений на полигоне Пабраде в Швянченском районе. Затонувшая машина была обнаружена в среду на глубине около пяти метров в болотистой местности.