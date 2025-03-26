Во время учений в Литве потеряли четырех американских солдат - по данным местных СМИ, они погибли в болоте

Информацию об инциденте также подтвердило Командование Армии США в Европе и Африке. Как сообщается, поиски ведут военные США и Литвы, литовские правоохранительные органы и другие ведомства. «Военнослужащие из первой бригады Третьей пехотной дивизии проводили плановые тактические учения», — говорится в распространенном в среду сообщении. В пресс-релизе также выражается благодарность Литве за быструю реакцию и усилия по поиску и спасению пропавших военных. «Я хотел бы лично поблагодарить литовских военных и спасателей, которые быстро оказали нам помощь в проведении поисковых операций, — цитируются в заявлении слова генерал-лейтенанта Чарльза Костанзы. — Именно такая командная работа и поддержка демонстрируют важность нашего партнерства и человечности, независимо от того, какие флаги мы носим на плечах».