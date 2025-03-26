Во время учений в Литве потеряли четырех американских солдат - по данным местных СМИ, они погибли в болоте
Четверо американских военных, пропавшие во время учений на литовском полигоне Пабраде во вторник вечером, погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте, сообщили в среду новостные порталы TV3 и Lrytas.
Официальные источники данные о гибели солдат пока не подтверждают.
По данным BNS, в среду литовские военные заявили, что во время учений на полигоне Пабраде во вторник вечером пропали четверо американских военных и одна гусеничная машина, в настоящее время ведется поисково-спасательная операция.
«Вчера для поисков были задействованы литовские и зарубежные военнослужащие, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны госграницы Литвы. В настоящее время возможное место инцидента установлено, и ведется поисково-спасательная операция под руководством ВС Литвы с привлечением дополнительных возможностей Департамента противопожарной охраны и спасения и других ведомств», — говорилось в сообщении ВС.
Информацию об инциденте также подтвердило Командование Армии США в Европе и Африке. Как сообщается, поиски ведут военные США и Литвы, литовские правоохранительные органы и другие ведомства. «Военнослужащие из первой бригады Третьей пехотной дивизии проводили плановые тактические учения», — говорится в распространенном в среду сообщении. В пресс-релизе также выражается благодарность Литве за быструю реакцию и усилия по поиску и спасению пропавших военных. «Я хотел бы лично поблагодарить литовских военных и спасателей, которые быстро оказали нам помощь в проведении поисковых операций, — цитируются в заявлении слова генерал-лейтенанта Чарльза Костанзы. — Именно такая командная работа и поддержка демонстрируют важность нашего партнерства и человечности, независимо от того, какие флаги мы носим на плечах».