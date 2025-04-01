Руководители Литвы выразили соболезнования в связи с гибелью 4-го военного США

Премьер Палуцкас выразил соболезнования от себя лично и от всего правительства. «Мысленно мы с близкими, братьями и сестрами по оружию погибших военнослужащих США, и мы глубоко ценим их службу на благо безопасности и мира нашего региона. Эта утрата — наша общая боль», — сказал он.