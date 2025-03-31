В литовском Пабраде найдены тела трех из 4-х пропавших американских военных

«Вместе с семьями и близкими мы скорбим о потере этих особых (...) военных в это невообразимое время. Но поиски не будут завершены, пока все (военные – BNS) не вернутся домой. Невозможно выразить словами нашу благодарность тем, кто все еще круглосуточно работает над этой масштабной поисково-спасательной операцией, и за вашу непоколебимую решимость не останавливаться, пока все (военные – BNS) не будут найдены», – сказал генерал.