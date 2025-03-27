Планируется реорганизация Latvijas dzelzceļš: объединят три предприятия

Минсообщения поясняет, что путем объединения всех трех компаний можно было бы создать одну компанию, которая с 2026 года стала бы рентабельной и с 2028 года начала бы выплачивать дивиденды. В случае объединения предприятий будет облегчен административный процесс, который сейчас усложнен необходимостью приобретения ими услуг друг у друга, снизятся расходы на управление, а также будет сокращено общее количество работников. Помимо этого, компании смогли бы улучшить политику ценообразования.