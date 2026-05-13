Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня желаемого вы сможете добиться только с наскока, воспользовавшись силой (не физической, конечно, боже вас упаси от проявления насилия) и элементом внезапности. На простую же просьбу вам скорее всего ответят отказом.
Телец
Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов.
Близнецы
Претворите свою мечту в жизнь. Хотя бы одну, самую завалящую. И день не пройдет даром.
Рак
Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире.
Лев
Все глаза и уши, которые только найдутся в радиусе ста метров от вас сегодня будут интересоваться исключительно вашей персоной. Придется очень внимательно следить за своими действиями и словами.
Дева
Сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.
Весы
Приоткройте завесу, которая отделяет ваш внутренний мир от окружающих. Это поможет вам понять, и быть понятым самому.
Скорпион
Сегодня вы будете чувствовать и беспокойство и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из этих ощущений особенной причины и не будет, но лучше слегка подстраховаться.
Стрелец
Прежде чем покупать то, что вы давно хотели купить, постарайтесь приложить некоторые усилия к тому, чтобы попытаться заплатить не больше, чем эта вещь реально стоит.
Козерог
Развлекаясь в свое удовольствие, иногда вспоминайте, что границы вашей свобода все-таки существуют и проходят они как раз там, где начинается свобода остальных представителей человечества. Вы уверены, что никому не мешаете?
Водолей
Сегодня вы, возможно станете свидетелем некоего события, которое может перевернуть ваше представление о мире. Трижды подумайте, прежде чем делиться с кем-либо впечатлениями.
Рыбы
Побеждают обычно самые терпеливые и хладнокровные. Ваш случай - не исключение. Чем меньше эмоций вы продемонстрируете сегодня, тем более выгодное положение сможете занять.