В ожидании бури: в Риге покажут наследие великой Марты Грэм

Однажды, увидев в Чикаго картину Кандинского — красную полосу через весь холст, — Грэм едва не упала в обморок: «Я узнала, что я не сумасшедшая, что другие видят мир так же, как я». Спустя годы эта полоса ожила в ее балете «Развлечение ангелов»: Женщина в красном, живое воплощение страсти, проносилась по сцене как молния, как «пламя Кандинского». Грэм говорила, что сюжеты ей не особо нужны, главное – выразить движением чувства. Это подкупало не только зрителей, но и композиторов, которые сотрудничали с Грэм – она предпочитала не использовать известные сочинения, а заказывать новые, предоставляя авторам полную свободу и не сокращая ни ноты. И все же в каждом ее танцевальном номере, помимо чувств, можно найти если не историю, то мысль...