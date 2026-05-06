В ожидании бури: в Риге покажут наследие великой Марты Грэм
15 и 16 мая на сцене театра «Дайлес» произойдет событие, которого любители танца ждали без преувеличения сто лет. Впервые в Латвии выступит Martha Graham Dance Company — старейшая танцевальная труппа Америки, основанная в 1926 году и отмечающая юбилей мировым турне. Для США это такое же национальное достояние, как La Scala для Италии или Comédie-Française для Франции, — но, в отличие от них, рожденное не из традиции, а из бунта.
Марта Грэм (1898–1991) вписала свое имя в историю как создательница танца модерн. Она пришла в профессию после двадцати, бросила вызов классическому балету и подарила миру единственную на тот момент системную альтернативу пуантам и пачкам: технику contraction and release, сжатие и расслабление. В ее основе лежало дыхание, а значит, сама жизнь.
Марта разрушила балетную вертикаль. Солнечное сплетение и бедра: центр танца для нее был там. Она требовала от тела – драмы, от движения – смысла, от мира – признания ценности женщины как личности и творца. Суфражистки на нее молились.
«Я не хочу быть ни деревом, ни цветком, ни волной», — говорила она, отвергая плавную женственность Айседоры Дункан. Ее танцовщицы (а первый состав Martha Graham Dance Company отлично обходился без мужчин) были сильными, земными и темпераментными, как сама Марта.
«Движение никогда не лжет, — утверждала она. — Тело передает температуру души».
Time называл Марту Грэм танцовщицей века. The New York Times писал: «Часто яркость и интенсивность ее замысла настолько сильны, что при поднятии занавеса они поражают, как удар, и в этот момент нужно решить, за нее ты или против». Хореографическую революцию Марты Грэм сравнивали с теми, что Пабло Пикассо произвел в живописи, Игорь Стравинский в музыке и Фрэнк Ллойд Райт в архитектуре.
Однажды, увидев в Чикаго картину Кандинского — красную полосу через весь холст, — Грэм едва не упала в обморок: «Я узнала, что я не сумасшедшая, что другие видят мир так же, как я». Спустя годы эта полоса ожила в ее балете «Развлечение ангелов»: Женщина в красном, живое воплощение страсти, проносилась по сцене как молния, как «пламя Кандинского». Грэм говорила, что сюжеты ей не особо нужны, главное – выразить движением чувства. Это подкупало не только зрителей, но и композиторов, которые сотрудничали с Грэм – она предпочитала не использовать известные сочинения, а заказывать новые, предоставляя авторам полную свободу и не сокращая ни ноты. И все же в каждом ее танцевальном номере, помимо чувств, можно найти если не историю, то мысль...
Марта танцевала ровно столько, сколько позволили вкус и здоровье. Расставание со сценой далось ей ценой депрессии, однако как хореограф она работала до последних дней, создав за свою долгую жизнь 180 композиций разной величины и один полноформатный балет. Абсолютно все эти произведения входят сейчас в активный репертуар Martha Graham Dance Company. И все же эта великая труппа – не музей, она с азартом привлекает талантливых балетмейстеров, чтобы ни на минуту не останавливаться в развитии.
Танцевальная компания Марты Грэм многолика и интернациональна. Это еще сто лет назад было возведено в принцип. Грэм первой из хореографов стала нанимать азиатских и афроамериканских артистов. И она категорически отказалась от гастролей в Берлине, хотя Геббельс был настойчив и гарантировал безопасность всем членам ее труппы, невзирая на цвет кожи и национальность; более того, Марта добилась того, чтобы американские артисты стали бойкотировать нацистскую Германию. После войны её имя нашли в списках тех, с кем «следовало разобраться». Марта была всегда последовательна в своих убеждениях.
Через ее школу прошли великие - Мерс Каннингем, Пол Тейлор, Твайла Тарп; Уильям Форсайт и Пина Бауш учились у ее учеников. Декорации для Грэм создавал знаменитый дизайнер Исаму Ногути, костюмы — Рой Холстон и Донна Каран; тут Марта решительно выступала за минимализм, говорила – «Тело само по себе есть сакральная одежда». Рудольф Нуриев и Михаил Барышников выходили на сцену в ее произведениях, а однажды, в 87-м, сделали это вместе, исполнив канонический номер «Весна в Аппалачах». Мадонна, выпустив в 2019 году свой четырнадцатый студийный альбом, не только назвала его Madame X (этим прозвищем наградила ее Марта, когда учила танцевать в 70-х), но и предстала на обложке в образе обольстительной молодой Грэм, с пылающим ртом и черными бровями вразлет...
«Я не избирала танец, — признавалась Грэм, — я была избрана».
Нынешние гастроли Martha Graham Dance Company — редчайшая возможность увидеть, как избранничество одного человека переросло в подлинное искусство, которое дышит, бунтует и заставляет зрителя не просто смотреть, а решать: за него ты или против.
