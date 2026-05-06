Ценники придется менять вручную: Rimi подтвердил снижение цен с 1 июля

Как сообщалось, в марте потребительские цены в Латвии по сравнению с февралем выросли на 1,9%, а в годовом выражении — по сравнению с мартом 2025 года — на 3,4%. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 2,3%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,1%.