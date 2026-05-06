Ценники придется менять вручную: Rimi подтвердил снижение цен с 1 июля
С 1 июля цены на часть продуктов в магазинах Rimi должны снизиться из-за уменьшения ставки НДС, подтвердил глава Rimi Latvia Валдис Турлайс. Однако во второй половине года продукты в Латвии все равно могут снова подорожать.
В Латвии рост цен на продукты может ожидаться осенью, заявил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис на мероприятии Rimi Latvia, посвященном покупательским привычкам и ситуации в розничной торговле.
По его словам, в первые два месяца года инфляция в Латвии снижалась, однако после начала конфликта в Иране и подорожания энергоресурсов в марте и апреле она снова выросла.
Пургайлис отметил, что цены на продукты обычно растут с задержкой. При этом он добавил, что введение сниженной ставки НДС для ряда основных продуктов питания с 1 июля было политическим решением, но для жителей это должно стать ценовым облегчением.
В свою очередь председатель правления Rimi Latvia Валдис Турлайс заявил, что, если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, жители Латвии с учетом ожидаемого снижения НДС на ряд продуктов могут почувствовать рост инфляции слабее.
Турлайс подтвердил агентству LETA, что с 1 июля цены на продукты в магазинах Rimi снизятся так, как это предусмотрено законом. При этом он отметил, что до введения сниженной ставки НДС предстоит большая работа, поскольку ценники придется менять физически.
Он также указал, что возможный рост цен на продукты во второй половине года будет в основном зависеть от цен поставщиков. По словам Турлайса, Rimi следит за рынком сырья и энергоресурсов, чтобы оценивать запросы на изменение цен.
Комментируя влияние конфликта на Ближнем Востоке на продуктовую розницу в Латвии, глава Rimi сказал, что сейчас отрасль не ощущает большого влияния, однако настроение покупателей стало более осторожным.
Как сообщалось, в марте потребительские цены в Латвии по сравнению с февралем выросли на 1,9%, а в годовом выражении — по сравнению с мартом 2025 года — на 3,4%. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 2,3%. За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,1%.
С 1 июля для части основных продуктов питания, в том числе муки, молока, продуктов из мяса птицы и свежих яиц, будет установлена сниженная ставка НДС в размере 12%. Поправки приняты для того, чтобы смягчить влияние роста цен на продукты на благосостояние жителей.
