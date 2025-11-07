Женщина, встретившая мужчину в Tinder: эти сигналы заставили меня насторожиться, не повторяйте моих ошибок

Хотя Мария читала истории о женщинах, которые в Tinder попадались на мошенников, в её случае, к счастью, до трагедии не дошло. Но она советует женщинам с самого начала обращать внимание на тревожные сигналы — те самые, что проявились и в её отношениях с Марко. «Если появляются такие сигналы, нужно немедленно прекращать отношения, а не надеяться, что, может, он просто эмоциональный и заботливый — нет! Я бы хотела, чтобы женщины лучше понимали эти вещи, и я сама тоже. К сожалению, я наступила на грабли».