Женщина, встретившая мужчину в Tinder: эти сигналы заставили меня насторожиться, не повторяйте моих ошибок
Жительница Таллина, познакомившаяся с мужчиной через Tinder, рассказала, какие тревожные сигналы в отношениях должны насторожить женщин. Её история — предупреждение тем, кто ищет любовь в интернете.
«Я хочу поделиться тем, на что женщинам стоит обращать внимание — какие сигналы указывают, что отношения нужно немедленно прекратить», — советует одна из пользовательниц Tinder другим женщинам. «Конечно, женщины, знакомившиеся с мужчинами через Tinder, нередко попадали в неприятности. Об этом уже писали. Теперь и со мной это случилось», — вспоминает Мария (имя изменено) из Таллина, сообщает Postimees.ee.
«Моя подруга, разведенная женщина, создала профиль в Tinder. Она нашла себе мужчину и стала уговаривать меня: ты ведь тоже одна, зарегистрируйся — может, и правда встретишь того самого. Конечно, я зарегистрировалась — и он появился. С букетом роз, комплиментами и красивыми словами…» — вспоминает Мария свою первую виртуальную встречу с 40-летним Марко (имя изменено).
Они познакомились в Tinder в начале октября, а через два дня встретились лично. «Он такой… залезает в душу. Говорит то, что женщина хочет услышать. И вот здесь начинается то, на что стоит обращать внимание с самого начала», — рассказывает Мегия.
Например, мужчина стал делать замечания, когда она хотела что-то изменить во внешности.
«Кроме того, он прожил 12 лет с одной женщиной и рассказывал, что однажды она просто сменила замки без объяснений. На самом деле — очевидно, что-то случилось, если она приняла такое решение».
«Он также расспрашивал о моих подругах, как я провожу с ними время, и спрашивал, когда вообще у меня остается время для него, если я всё время с подругами».
Кроме того, мужчина сразу после знакомства хотел создать семью. «Он говорил о противозачаточных таблетках - что не хочет, чтобы я принимала химические препараты, и что если ребёнок хочет родиться, он родится…»
«В самом начале отношений он начал переставлять мебель у меня дома: говорил, что этот шкаф поставил бы туда, а кровать — сюда». Мария также заметила, что у Марко не было близких людей. «Он не общался с родственниками и у него не было друзей».
В конце концов женщина поняла, что странностей стало слишком много: «Я решила, что хватит тревожных сигналов. Позвонила ему и сказала: давай так — если хочешь, встретимся лично, поговорим последний раз и расстанемся».
Реакция Марко была неожиданной. «Он сказал — как это расстанемся? Это, мол, только твоё решение. Я ответила, что да, я хочу закончить, встретимся и расстанемся. Но он просто сказал: "Я ничего не заканчиваю". Это меня удивило — ведь ты не можешь оставаться в отношениях со мной, если я этого не хочу. Потом он даже начал злиться, что я говорю глупости про расставание…»
Сейчас отношения в одностороннем порядке уже две недели как закончены, но Марко не перестаёт писать.
«Он не сдаётся. В его логике у нас до сих пор отношения. Он постоянно шлёт сообщения — спрашивает, что я делаю, или оскорбляет. Даёт понять, что никуда не исчез».
Хотя Мария читала истории о женщинах, которые в Tinder попадались на мошенников, в её случае, к счастью, до трагедии не дошло. Но она советует женщинам с самого начала обращать внимание на тревожные сигналы — те самые, что проявились и в её отношениях с Марко. «Если появляются такие сигналы, нужно немедленно прекращать отношения, а не надеяться, что, может, он просто эмоциональный и заботливый — нет! Я бы хотела, чтобы женщины лучше понимали эти вещи, и я сама тоже. К сожалению, я наступила на грабли».