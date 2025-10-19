Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня ваше долготерпение может подвергнуться немалому испытанию и причиной ваших страданий скорее всего окажутся родные и близкие. Лучшее, что вы можете сделать - это отразить на своем лице полнейшее смирение, тогда, возможно, отстанут.
Телец
Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.
Близнецы
Сегодня вам не стоит ничего менять в манере своего поведения. Малейшие перемены могут повлечь очень сильную и не совсем адекватную реакцию людей, которые будут ее наблюдать.
Рак
Главное - понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще. Сегодня вам представится некоторый шанс, который упускать не следует.
Лев
Держитесь сегодня подальше от больших скоплений народа. Нынче весьма вероятно возникновение разного рода склок, попадать в эпицентр которых вам противопоказано. Попав же в непосредственную близость таковых, удержаться от участия вам не удастся.
Дева
Сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуетесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали.
Весы
Сегодня вы будете полны энергии и намерений все переделать по собственному вкусу. Переделать-то вы сумеете, а вот насколько результат будет соответствовать вашим вкусам - это вопрос.
Скорпион
Пусть яркие краски расцветят сегодняшний день. Цветовая гамма нынче будет иметь особое влияние на ваше настроение, и лучше, чтобы она была повеселее. Что касается важных дел, намеченных на сегодня, о них лучше забыть сразу, ничего толкового у вас, пожалуй, не получится.
Стрелец
Последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблемы, будь то работа или вопросы, связанные с личной жизнью. Все же постарайтесь вспомнить, что существует еще и окружающий мир, в котором, несмотря на удручающую экологическую обстановку, все равно неплохо.
Козерог
Сегодня вам придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие утомительное, но благородное.
Водолей
Сегодня вы будете очень нужны своим близким, как семье, так и друзьям. Не то, чтобы вы были им не нужны в другие дни, просто нынче вам дадут это понять. Постарайтесь оправдать их ожидания.
Рыбы
Взойдете ли вы сегодня на вершину как триумфатор, запутаетесь ли в делах или наделаете ошибок - результаты этого дня очень долго будут оказывать влияние на вашу жизнь. Так что лучше выбрать первое.