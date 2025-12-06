Зима в Латвии снова отменяется: новая неделя принесет сырость и тепло

На следующей неделе, с усилением влияния циклона, небо останется облачным, а территорию страны с запада пересекут несколько зон осадков. В понедельник и вторник на большей части территории временами ожидается дождь, а ночью местами на востоке возможен снег. В ночь на понедельник локально на востоке страны возможна гололедица. На отдельных участках дороги будут скользкими. В утренние часы в отдельных районах востока образуется туман, ухудшающий видимость.