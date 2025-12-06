Зима в Латвии снова отменяется: новая неделя принесет сырость и тепло
Новая рабочая неделя принесет теплую и влажную погоду, свидетельствуют прогнозы синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье небо затянут облака, и на большей части территории временами ожидается дождь, местами на востоке — мокрый снег. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер. Температура воздуха как ночью, так и днем составит от -1 до +3 градусов.
На следующей неделе, с усилением влияния циклона, небо останется облачным, а территорию страны с запада пересекут несколько зон осадков. В понедельник и вторник на большей части территории временами ожидается дождь, а ночью местами на востоке возможен снег. В ночь на понедельник локально на востоке страны возможна гололедица. На отдельных участках дороги будут скользкими. В утренние часы в отдельных районах востока образуется туман, ухудшающий видимость.
В эти дни усилится южный и юго-восточный ветер, местами на побережье порывы достигнут 15–18 м/с, но во вторник ветер поменяется на юго-западный и западный.
Температура воздуха ночью не опустится ниже 0…+3 градусов, а в понедельник днем во многих местах столбики термометров поднимутся до +1…+6 градусов, на побережье Курземe — даже до +7 градусов. Во вторник воздух прогреется до +6…+8 градусов.
С середины недели ветер усилится и станет порывистым на большей территории. Как ночью, так и днем температура воздуха останется положительной, лишь в конце недели местами в восточных районах столбики термометров вновь опустятся ниже нуля.