В Эстонии возникли сложности со строительством бункеров вдоль границы с РФ
Работы по установке бункеров в приграничных районах Эстонии в рамках создания Балтийского оборонительного пояса откладываются примерно на год. Об этом сообщает rus.err.ee.
Государство приступит к установке первых объектов в течение ближайших недель, при этом весь комплекс работ планируется завершить к концу 2027 года.
Монтаж защитных сооружений в природном ландшафте должен был начаться еще в начале этого года, однако сроки сдвинулись, хотя целевой показатель остается прежним - 600 бункеров.
По данным Центра оборонных инвестиций, первые контракты уже заключены, и в декабре в грунт будут установлены первые пять объектов.
В Силах обороны Эстонии подчеркивают, что бункеры предназначены прежде всего для защиты военнослужащих от прямых попаданий артиллерийских снарядов калибра 152 мм, применение которых российская армия активно наращивает.
Пока эстонцы строят оборонные сооружения, в Латвии, как ранее писал Otkrito.lv, обсуждают демонтаж железнодорожных путей, которые ведут в Россию.