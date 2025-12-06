К концу 2024 года в Латвии было зарегистрировано почти 185 тысяч экономически активных предприятий.
За пределами Риги: какой город стал главным центром бизнеса
Вне столицы деловая карта Латвии начинается с Лиепаи: по данным Центрального статистического управления, на конец 2024 года именно там было больше всего экономически активных предприятий за пределами Риги – 6096.
По данным Центрального статистического управления, в конце прошлого года самое большое количество экономически активных предприятий за пределами Риги было в Лиепае.
В конце 2024 года в стране было зарегистрировано 184 758 экономически активных предприятий. Из них 75 288 были зарегистрированы в Риге, 6096 - в Лиепае и 5005 - в Огрском крае. Во всех этих местах количество экономически активных предприятий в течение года увеличилось.
В то же время наименьшее количество экономически активных предприятий в конце прошлого года было в Вараклянах, где было зарегистрировано 279 предприятий. За год количество предприятий сократилось на четыре.