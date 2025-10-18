Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 18 октября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день идеален для плодотворной и приносящей моральное удовлетворение деятельности. Предупредите родных заранее, вы наверняка задержитесь сегодня.
Телец
Насладитесь моментом и не думайте о будущем. Сегодня вы никак не можете на него повлиять, так что можете с полным правом на время отойти от дел.
Близнецы
Проблема, которая встанет перед вами сегодня, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве, привлечение к этому занятию еще кого-то только помешает вам и спутает планы.
Рак
С сегодняшнего дня должен начаться период, когда вы можете расслабиться, хоть краткий, но крайне веселый. Не тратьте времени на что бы то ни было иное.
Лев
Сегодня могут произойти некоторые изменения, которые будут непосредственно вас касаться. Только не впадайте по этому поводу в панику, иначе вы рискуете остаться в этом состоянии надолго.
Дева
Сегодня, взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту. Она слишком хороша, чтобы сротозейничать и позволить реализовать ее кому-то другому.
Весы
Сегодня вы будете довольно легко справляться с проблемами, посему окружающие не преминут радостно вас ими снабдить. Удачи.
Скорпион
Сделайте паузу, отдохните, попейте кофейку в приятной компании. Велика вероятность того, что последующие дни будут весьма напряженными, так что готовьтесь.
Стрелец
Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.
Козерог
Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.
Водолей
Сейчас не время раскачивать лодку. Будьте уравновешены и внешне холодны, сколь бы силен не был пожар страстей, бушующий в вашей душе.
Рыбы
Сегодня вы имеете шанс познать в полной мере силу Земного притяжения. Рекомендуем воздержаться от полетов во сне и падений наяву.