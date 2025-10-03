4 знака зодиака, которые спасут вас даже при апокалипсисе

Своей мудростью и опытом Водолей нередко воспринимается как человек, которому «известны ключи от Вселенной». Упрямый и выносливый, он всегда идёт до конца, даже если путь впереди кажется трудным. В то время как все следуют за толпой, Водолей прокладывает собственный путь — и именно это качество делает его незаменимым в экстремальных ситуациях.