Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 сентября
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вас будет снедать нетерпение. Либо вы позволите ему доесть себя до основания, либо с помощью небольшого усилия воли преобразуете его в более полезный вид энергии. Выбирайте.
Телец
Ленность ваша сегодня возрастет беспредельно. Поскольку расстаться с диваном вас все равно ничто заставить не сможет, почитайте книжку.
Близнецы
Будьте внимательны к тому, что вам будут говорить сегодня, но не ограничивайтесь лишь смыслом сказанных слов. Многое сегодня придется понимать по интонации и, возможно, мимике.
Рак
Сегодня от вас потребуют уступок, причем сделают это в такой форме, будто вы задолжали, причем немало. И уступить придется, не драться же с этим человеком...
Лев
Сегодня вы одержите пусть небольшую, но победу. Этот день принесет вам уважение окружающих.
Дева
Сегодня надо быть особенно честным во всем и со всеми, особенно с самим собой. Оно, конечно, всегда полезно, но иногда очень уж сильно искушение...
Весы
Если вы не знаете как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать - то ближайших друзей, толку не будет, но развлечетесь.
Скорпион
Сегодня самые простые и понятные вещи будут вызвать у вас чувство тягостного недоумения. Это не самый лучший день для напряжения мозгов, так что, во избежание нервного расстройства, лучше ничем их не занимать.
Стрелец
Сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы изведать новые ощущения. Можете попробовать очередной сорт пива, например.
Козерог
Говорите людям только то, что они желают слышать. Или не говорите вовсе ничего. Сегодняшний день не слишком подходит для откровений в любой форме.
Водолей
Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.
Рыбы
Сегодня очень важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.