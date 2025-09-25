3 знака зодиака, которые легко становятся "злодеями", если их довести

Скорпион — мрачный молчун, который держит всё в себе, пока терпение окончательно не иссякнет. Но если зайти слишком далеко, у него не возникает проблем с тем, чтобы стать «злодеем». По словам астролога Селин Дионг, всё дело в его эмоциональной интенсивности. От перепадов настроения до жажды мести — Скорпиону легко позволить чувствам выйти из-под контроля, даже если он этого не планировал.