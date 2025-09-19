Приехавшая из Украины мать пятерых детей София Стужук не выдержала травли в Латвии: теперь блогер живет очень далеко от нас

София заявила, что просто так это дело не оставит. Она была полна решимости добиться наказания для своих преследователей, строго соблюдая закон, и сотрудничала с юристами — собирала доказательства и готовила заявления в инстанции, чтобы показать: их действия не останутся без серьёзных последствий. «Я никого не призываю к ссорам. Я призываю выйти из анонимности. Отвечать за свои слова. Без фейков, без ботов. Я не слабая. Я не истеричная. Я просто перехожу к открытой защите. И если кому-то в этом мире надо быть сильным, то это матери пятерых детей, на семью которой каждый день льётся грязь. Это не о реакции. Это о справедливости. Пожалуйста, если есть юристы, готовые со мной работать, свяжитесь со мной. И также, если у вас есть какая-то информация или понимаете, как можете помочь. Эта запись — только начало», — грозилась многодетная мать. Но теперь, похоже, это ее больше не волнует!