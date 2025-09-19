Приехавшая из Украины мать пятерых детей София Стужук не выдержала травли в Латвии: теперь блогер живет очень далеко от нас
Популярный Instagram-блогер София Стужук, которая чуть больше трех лет назад переехала из Украины в Латвию, решилась на кардинальные перемены. Сейчас она вместе с мужем-латвийцем и пятью детьми живёт на курорте.
Сначала София Стужук разместила в своём блоге тревожное сообщение: «Нас больше нет. Всё когда-нибудь заканчивается. Благодарю за эти 3,5 года». Подписчики подумали, что она рассталась с мужем, но блогер поспешила их успокоить.
«Кажется, пришло время признаться вам кое в чём», - начала Стужук и опубликовала семейные фотографии, сделанные на пляже. «Мы переехали в Таиланд! Больше месяца не знали, как рассказать», - сообщила София.
Женщине пришлось покинуть Латвию, так как недоброжелатели не ограничивались оскорбительными комментариями в социальных сетях — они перешли к реальным действиям. В её дом бросили взрывчатку, а также писали жалобы в сиротский суд. Из-за такого давления Стужук больше не могла оставаться в стране.
«Я не сошла с ума. Я просто перестала позволять этим людям сходить с ума за мой счёт. Я молчала больше трёх лет. Да, я что-то немного показывала, но осознанно отстранялась, думая: «не давай им внимания», «будь выше этого», «не трать свою энергию». Но знаете, когда это работает? Тогда, когда тебя просто не любят. Не тогда, когда тебя систематически уничтожают. Когда угрожают твоим детям и близким. Посылают проверяющие инстанции на дом. Пишут заявления в школы, социальные службы, полицию, VID (Службу государственных доходов), спецслужбы… Фотографируют моих детей и друзей, распространяют снимки по публичным каналам, придумывают ложь. И это делают не случайные злые комментаторы. Это делают скоординированные группы людей. Это продолжается не неделю. Не месяц, а три года! Поэтому — да, я решаю больше не молчать. И если кто-то считает, что это шоу, то вы просто никогда не жили под таким давлением», — пожаловалась она.
София заявила, что просто так это дело не оставит. Она была полна решимости добиться наказания для своих преследователей, строго соблюдая закон, и сотрудничала с юристами — собирала доказательства и готовила заявления в инстанции, чтобы показать: их действия не останутся без серьёзных последствий. «Я никого не призываю к ссорам. Я призываю выйти из анонимности. Отвечать за свои слова. Без фейков, без ботов. Я не слабая. Я не истеричная. Я просто перехожу к открытой защите. И если кому-то в этом мире надо быть сильным, то это матери пятерых детей, на семью которой каждый день льётся грязь. Это не о реакции. Это о справедливости. Пожалуйста, если есть юристы, готовые со мной работать, свяжитесь со мной. И также, если у вас есть какая-то информация или понимаете, как можете помочь. Эта запись — только начало», — грозилась многодетная мать. Но теперь, похоже, это ее больше не волнует!