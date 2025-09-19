Хотите как в России? Адвокаты Латвии требуют защиты от произвола... правоохранителей
В Латвии усиливается напряжение между адвокатами и правоохранительными органами. На пресс-конференции председатель Совета присяжных адвокатов Латвии (LZAP) Саулведис Варпиньш заявил, что суды в какой-то мере "срослись" с прокуратурой, таким образом Латвия становится все более "полицейским" государством.
По словам Саулведиса Варпиньша, чтобы государство не превратилось в полицейское, необходимо открыто говорить о нарушениях со стороны правоохранительных структур. Варпиньш отметил, что адвокаты становятся объектом сомнительных уголовных процессов. К примеру, возбуждаются дела по обвинению в давлении на свидетелей, хотя зачастую речь идет лишь о профессиональной обязанности адвоката — разъяснить клиенту его права и посоветовать, в том числе, воспользоваться правом не давать показания.
Он напомнил и о случае, когда уголовное дело возбудили против адвоката якобы за использование поддельного документа. Однако речь шла всего лишь о доверенности, выданной клиентом для подачи его характеристики в суд.
Недавно была задержана адвокат за то, что она якобы принуждала своего клиента не давать показания. Женщину удерживали под арестом максимальные 48 часов, хотя, как подчеркивает Варпиньш, оснований для этого не было.
"Здесь нужно понимать, незнание это или что-то другое, ведь адвокат часто информирует подзащитного и подсказывает ему, как лучше действовать в данной ситуации, а зачастую адвокат советует не давать показания", — отмечает он.
По словам главы LZAP, в отдельных случаях полиция нарушает нормы закона, допрашивая адвокатов о содержании их бесед с клиентами, что прямо запрещено. Кроме того, фиксируются случаи, когда судьи в целях "экономии времени" рассматривают вопросы о мерах пресечения сразу для нескольких человек и выносят коллективные решения.
Варпиньш сравнил происходящее с практикой в соседних странах — России и Беларуси, отметив, что это тревожная тенденция, которая угрожает основам правового государства. Совет адвокатов обратился в Министерство внутренних дел, однако там ответили, что задержание на 48 часов допускается законом, и позиция Европейского суда по правам человека в данном контексте не имеет значения.