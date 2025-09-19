Хотите как в России? Адвокаты Латвии требуют защиты от произвола... правоохранителей

По словам Саулведиса Варпиньша, чтобы государство не превратилось в полицейское, необходимо открыто говорить о нарушениях со стороны правоохранительных структур. Варпиньш отметил, что адвокаты становятся объектом сомнительных уголовных процессов. К примеру, возбуждаются дела по обвинению в давлении на свидетелей, хотя зачастую речь идет лишь о профессиональной обязанности адвоката — разъяснить клиенту его права и посоветовать, в том числе, воспользоваться правом не давать показания.