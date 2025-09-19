Открытие баскетбольных площадок в парке Узварас
ФОТО: парк Узварас стал еще более спортивным - открыты две новые баскетбольные зоны
Заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс и генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспар Ципрусс в четверг, 18 сентября, открыли многофункциональные баскетбольные площадки с трибунами для зрителей в парке Узварас. Покрытие одной из площадок было создано при поддержке баскетболиста Дависа Бертанса.
Площадки протестировали игроки в баскетбол 3x3 — олимпийский чемпион Эдгар Круминьш и участник Олимпийских игр Зигмар Раймо, а также их тренер, олимпийский чемпион Раймонд Фелдманис, который отметил, что на таких площадках рождаются новые баскетбольные таланты.
"Активная часть парка Узварас пополнилась баскетбольной зоной, которая будет состоять из двух многофункциональных площадок, трибун на 280 зрителей и 80 шкафчиков для хранения вещей игроков. Спортивные площадки будут открыты 24/7 для всех любителей баскетбола. Они покрыты специальным композитным материалом, который подходит для тренировок на открытом воздухе. Кроме того, размеры и разметка площадок соответствуют требованиям FIBA, поэтому на них можно будет проводить соревнования. Это большое удовлетворение от совместного проекта с Латвийским баскетбольным союзом и баскетболистом Дависом Бертансом, который вносит неоценимый вклад в создание новой баскетбольной инфраструктуры в Риге и развитие массового спорта", — сказал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
"Баскетбол внёс и продолжает вносить большой вклад в создание международного имиджа Риги, в него играют и его смотрят тысячи рижан. Как и сама Рига, баскетбольная инфраструктура столицы никогда не будет полностью готова ко всем вызовам, поэтому Латвийский баскетбольный союз активно участвует в создании новых баскетбольных объектов. Мы были инициаторами проекта современного Зала командных видов спорта и рады плодотворному сотрудничеству с Рижской думой в создании площадок в парке Узварас", — подчеркнул генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза Каспар Ципрусс.
Первыми новые площадки опробовали юные баскетболисты, принявшие участие в баскетбольном челлендже. Лучшие игроки получили майки болельщиков, подписанные всеми игроками сборной Латвии по баскетболу.
Площадки являются многофункциональными — они подходят также для флорбола и других видов спорта.
