ФОТО: парк Узварас стал еще более спортивным - открыты две новые баскетбольные зоны

"Активная часть парка Узварас пополнилась баскетбольной зоной, которая будет состоять из двух многофункциональных площадок, трибун на 280 зрителей и 80 шкафчиков для хранения вещей игроков. Спортивные площадки будут открыты 24/7 для всех любителей баскетбола. Они покрыты специальным композитным материалом, который подходит для тренировок на открытом воздухе. Кроме того, размеры и разметка площадок соответствуют требованиям FIBA, поэтому на них можно будет проводить соревнования. Это большое удовлетворение от совместного проекта с Латвийским баскетбольным союзом и баскетболистом Дависом Бертансом, который вносит неоценимый вклад в создание новой баскетбольной инфраструктуры в Риге и развитие массового спорта", — сказал вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.