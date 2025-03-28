Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 28 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы, возможно, впадете в состояние, близкое к меланхолии. Сделайте задумчивое лицо, и вас никто не посмеет обвинить, что своим кислым видом вы мешаете окружающим радоваться жизни.
Телец
Сегодня вас будет тянуть к перемене всего, что только можно изменить. Результатом этого дня могут стать переклеенные обои, полностью измененная прическа или твердое решение уехать жить в Африку.
Близнецы
Сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять.
Рак
Сегодня вы вряд ли сможете заслужить репутацию компанейского человека. Окружающие могут оказаться довольно назойливы, так что лучше от них на время скрыться.
Лев
Сегодняшний день лучше всего провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить.
Дева
Если вас мучает чувство неудовлетворенности, сегодня у вас будет шанс от него избавиться. Только не пытайтесь сделать это чересчур кардинальным способом.
Весы
Сегодня у вас не должно возникнуть проблем с помощью, даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло бы чего-либо ожидать. Пользуйтесь, такое случается не каждый день.
Скорпион
Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались. Ваше блюдечко с голубой каемочкой будет доставлено в срок и по адресу.
Стрелец
Сегодня у вас может выйти спор с Матерью-природой. Берегитесь солнца, оно будет к вам неласково.
Козерог
Жажда чего-то нового и интересного должна быть удовлетворена, причем чем скорее, тем лучше. Сегодня, вы можете пережить самые необыкновенные приключения.
Водолей
Если те, кто вас окружает, забыли правила честной игры, лучшее, что вы можете сделать - это умыть руки. Удалитесь на время, пребывая в надежде на то, что они одумаются.
Рыбы
Сегодня рассудочная сторона вашего существа одержит полную победу над эмоциональной. Попытки осмыслить любое движение сердца никогда до добра не доводили, посему постарайтесь не переусердствовать.