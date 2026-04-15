В Малпилсе пройдет "Роковая клубника": гостей ждут ярмарка, концерт, конкурс тортов и модный показ
11 июля 2026 года в Малпилсе уже в шестой раз пройдет Праздник клубники. В этом году он состоится под особой темой — «Роковая клубника». Организаторы обещают энергичную, творческую и насыщенную программу, в которой объединятся культура, искусство, спорт, предпринимательство и летнее рок-настроение. Жителей и гостей приглашают заранее планировать визит в Малпилс, а также подавать заявки на участие в мероприятиях и конкурсах.
Создатели программы уже объявили дату праздника — в этом году он пройдет 11 июля. Также обозначены сроки подачи заявок на различные мероприятия, чтобы и участники, и организаторы могли заранее все спланировать. Следить за новостями можно в соцсетях Малпилсского культурного центра в Facebook и Instagram. Информация о празднике будет доступна также на сайте sigulda.lv и на сайте главных «клубничных хозяев» — malpilszemenes.lv.
Открытие праздника по традиции ознаменует шествие, в котором по-рокерски, по-клубничному и ярко жители Малпилса дадут старт торжествам. К участию приглашают жителей, коллективы, предприятия и семьи.
В течение всего дня на Празднике клубники будет работать ярмарка ремесленников и домашних производителей. Подать заявку можно до 26 июня. Участвовать приглашают домашних производителей, ремесленников, художников и предпринимателей со своей продукцией, заполнив анкету участника. Торговцев призывают оформить свои стенды в клубничной тематике.
С 15 апреля объявлен традиционный конкурс тортов, а заявки на него можно подавать до 30 июня. Участникам предстоит создать один торт на тему «Роковый клубничный торт», при этом обязательным ингредиентом должна быть клубника.
Во время праздника в Художественной усадьбе будет открыта международная конкурсная выставка «Теодор 2026», посвященная 150-летию скульптора Теодора Залькална. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные художники и студенты художественных вузов с работами на тему «Корни, наследие, творчество». Подать заявку можно до 11 мая. Победителей выставки определят во время Праздника клубники, а денежные призы вручат в рамках праздника.
Новинка этого года — модный показ «С клубникой на языке». Подать заявку на участие можно с 21 апреля по 30 июня. К участию приглашают швей, знатоков моды, дизайнеров, а также просто людей с хорошим вкусом — как профессионалов, так и любителей, которым близок клубничный стиль. В программе — дефиле костюмов в характерных для клубники оттенках, с призами за самые удачные, роковые и праздничные образы.
Посетителей также порадует праздничный концерт, который в этом году обещает пройти в стиле «Роковой клубники». Музыка с рок-оттенком приедет со стороны Лиепаи — программу готовит команда Улдиса Мархилевича. Днем на большой сцене запланированы мероприятия для детей и взрослых, а вечером гостей ждет рок-концерт с любимыми в Латвии артистами и группами. Завершится праздник балом в веселых ритмах.
На празднике также выступят коллективы художественной самодеятельности, пройдут «Разговоры на клубничном диване», будут работать кафе, буфетная зона и различные развлечения для всех возрастов. Любители спорта смогут принять участие в футбольном турнире, перетягивании каната, а также в запланированном турнире «Лови и подавай» и других активностях.