1 апреля вход в Рижский зоопарк будет стоить только 1 евро
В Риге 1 апреля можно будет попасть в зоопарк за 1 евро.
1 апреля вход в Рижский зоопарк будет стоить только 1 евро

1 апреля Рижский национальный зоопарк установит специальную цену на входные билеты — 1 евро для всех посетителей.

Такая стоимость будет действовать для взрослых, детей, студентов и школьников. Остальные виды билетов сохранят обычную цену. Для сениоров по-прежнему будет действовать бесплатный вход по средам — при предъявлении пенсионного удостоверения или документа, подтверждающего возраст не менее 65 лет. Групповая скидка на билет по цене 1 евро применяться не будет.

Билет по специальной цене будет действителен только 1 апреля 2026 года без возможности продления.

В зоопарке предупреждают, что в этот день может быть повышенный поток посетителей, поэтому билеты рекомендуют покупать заранее онлайн.

1 апреля также будет продлено время работы зоопарка: кассы будут открыты до 20.00, внутренние экспозиции — до 20.30, а территория для прогулок — до 21.00.

В зоопарке отмечают, что с наступлением весны животные становятся активнее. Вечером посетители смогут увидеть, в частности, амурских тигров, семейство верблюдов с недавно родившимся детенышем и экспозицию тропического дома.

