В Рижском зоопарке родился детеныш двугорбого верблюда: имя малыша скоро раскроют

В Рижском зоопарке родился детеныш двугорбого верблюда (2026)
Самка верблюда появилась на свет 14 марта и весила 37 килограммов.
Сегодня 04:50
Самка верблюда появилась на свет 14 марта и весила 37 килограммов. Как отмечают в зоопарке, верблюжонок бодрый и с первых дней жизни держится рядом с мамой Лейлой, которая заботится о нем и сама его кормит.
Сейчас мать и детеныш живут отдельно от остальной группы верблюдов, чтобы новый обитатель мог расти и знакомиться с окружающим миром без лишнего стресса, подчеркнули представители зоопарка.
Имя верблюжонка в зоопарке пообещали раскрыть совсем скоро.