В Рижском зоопарке родился детеныш двугорбого верблюда: имя малыша скоро раскроют

LETA / Otkrito.lv

Самка верблюда появилась на свет 14 марта и весила 37 килограммов. Как отмечают в зоопарке, верблюжонок бодрый и с первых дней жизни держится рядом с мамой Лейлой, которая заботится о нем и сама его кормит.

Сейчас мать и детеныш живут отдельно от остальной группы верблюдов, чтобы новый обитатель мог расти и знакомиться с окружающим миром без лишнего стресса, подчеркнули представители зоопарка.

Имя верблюжонка в зоопарке пообещали раскрыть совсем скоро.

