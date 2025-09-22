В Риге покажут полную версию фильма "Кремлевский волшебник"

Лавируя в водовороте противоречивых событий, стирая границы между правдой и ложью, верой и манипуляцией, Баранов оказывается в самом эпицентре власти. Спустя годы, скрывшись в тени и окруженный ореолом таинственности, политик решает заговорить, раскрывая мрачные тайны режима, созданию которого сам способствовал.