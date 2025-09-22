В Риге покажут полную версию фильма "Кремлевский волшебник"
1 октября в рамках Международного кинофестиваля «Балтийская жемчужина» в Риге состоится премьера одной из самых скандальных и ожидаемых картин Венецианского кинофестиваля — фильма французского режиссера Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник». На фестивале будет показана полная режиссерская версия фильма продолжительностью 2,5 часа.
Съемки картины, в которых участвовали латвийские актеры и международная съемочная группа, проходили в Риге осенью и зимой 2024 года.
Главные роли исполнили известные актеры Джуд Лоу, Пол Дано, Алисия Викандер, Том Старридж и другие. Одну из центральных ролей — Пригожина, противоречиво оцениваемого предпринимателя и основателя частной военной компании «Вагнер», — сыграл актер Нового Рижского театра (JRT) Андрис Кейшс.
Литературной основой фильма стал роман итало-швейцарского писателя Джулиано да Эмполи. Режиссер Оливье Ассаяс написал сценарий совместно с Эмманюэлем Каррером, известным рижской публике по фильму Кирилла Серебренникова «Лимонов. Баллада».
Действие разворачивается в России в начале 1990-х годов. Главный герой — телевизионный продюсер Вадим Баранов, который становится политтехнологом, а затем советником Владимира Путина, сосредоточив в своих руках колоссальное влияние.
Лавируя в водовороте противоречивых событий, стирая границы между правдой и ложью, верой и манипуляцией, Баранов оказывается в самом эпицентре власти. Спустя годы, скрывшись в тени и окруженный ореолом таинственности, политик решает заговорить, раскрывая мрачные тайны режима, созданию которого сам способствовал.
Следите за новостями фестиваля на сайте www.balticpearl.lv, а также в Facebook (Festival Baltic Pearl), Instagram (#festivalbalticpearl) и YouTube (@Balticpearl2025).