Голливудская звезда Ребел Уилсон и латвийский дизайнер Рамона Агрума стали родителями второго ребенка
Ребел Уилсон и Рамона Агрума расширяют семью — на свет появилась их вторая дочь.
В семье голливудской актрисы Ребел Уилсон и латвийского дизайнера Рамоны Агрумы произошло радостное пополнение — у пары родилась вторая дочь. О счастливом событии звезда сообщила в соцсетях, поделившись первыми эмоциями и подробностями.

45-летняя актриса сообщила радостную новость в Instagram, написав: «С гордостью сообщаем о рождении нашей второй дочери Роуз Эстеллы! Какое чудесное благословение — в нашу семью пришла еще одна маленькая девочка! Теперь, с 4 мая, нас уже четверо!»

Ребел добавила: «Мы с Рамоной чувствуем невероятную благодарность и счастье от того, что наша семья растет. Спасибо всем за добрые пожелания».

Девочку родила Рамона, которая также прокомментировала публикацию, написав: «За нашу семью! Теперь нас четверо».

Ожидаемое пополнение в семье звезды фильма «Идеальный голос» («Pitch Perfect») и владелицы модного бренда Lemon Ve Limon было объявлено 8 декабря.

Обе женщины публично подтвердили свои отношения в июне 2022 года. Ребел и Рамона часто делятся фотографиями семейных путешествий, праздников и важных моментов вместе со своей дочерью Ройс.

Ребел и рамона со старшей дочерью Ройс.
В 2024 году Уилсон и Агрума сыграли две свадьбы. Первая свадебная церемония прошла на Сардинии в Италии. Спустя несколько месяцев они устроили более скромную юридическую церемонию в родном городе Уилсон — Сиднее.

